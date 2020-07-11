Шість країн повідомили про коронавірус на норкових фермах

У Данії, Нідерландах, Іспанії, Швеції та США зафіксували випадки коронавірусного захворювання на норкових фермах, однак невідомо, чи у всіх країн зафіксували мутований штам коронавірусу.

ВООЗ зазначає, що вірус переважно передається між людьми, але також є підтверджені випадки передачі вірусу тваринам, повідомляє "Громадське". Так, коронавірусне захворювання вже фіксували у собак, домашніх котів, левів, тигрів і норок, які контактували з хворими людьми.

У Данії нещодавно заявили про мутацію коронавірусу, через що доведеться знищити від 15 до 17 млн норок, а також закрити регіон на жорсткий карантин. У ВООЗ кажуть, що мутація вірусів є звичайним явищем, але для повного розуміння, як впливатиме мутація на людей, потрібні дослідження.

Поки ж організація радить усім країнам посилити спостереження за тим, як COVID-19 передається між тваринами та людьми, та не нехтувати загальними рекомендаціями для запобігання поширенню вірусу.

Зокрема не допускати інфікованих людей контактувати з тваринами, часто мити руки після контакту з тваринами та людьми, дотримуватися дистанції між людьми.

Що сталося у Данії?

Там на понад 200 норкових фермах виявили мутований коронавірус. Норкова промисловість Данії - найбільша у світі, її основним ринком є Китай. Знищення норок фактично зупинить галузь на кілька років, визнала прем’єрка.

Втім уряд країни заявив: якщо не знищити норок, то мутована інфекція може розповсюдитися по всьому світу. Тож у Данії вирішили знищити від 15 до 17 мільйонів цих тварин. Також сім муніципалітетів Північної Ютландії (регіон у Данії) до 3-го грудня закриють на жорсткий карантин.

Велика Британія до 3 грудня навіть заборонила в'їжджати у країну з Данії, виняток зробили, якщо громадяни їдуть на навчання чи роботу.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19