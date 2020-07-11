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В Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало 8 685 осіб
7 листопада (станом на 9:00) в Україні 450 934 лаборотарно підтверджених випадків, із них 187 летальний, одужало – 204 229 осіб.
В Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 43 229 випадків;

Вінницька область -  12 216 випадків;

Волинська область - 15 795 випадків;

Дніпропетровська область - 17 446 випадків;

Донецька область - 13 546 випадків;

Житомирська область - 17 791 випадок;

Закарпатська область - 16 670 випадків;

Запорізька область - 12 734 випадки;

Івано-Франківська область - 23 561 випадок;

Київська область - 19 274 випадки;

Кіровоградська область - 3 018 випадків;

Луганська область - 4 345 випадків;

Львівська область - 32 982 випадки;

Миколаївська область - 9 949 випадків;

Одеська область - 27 894 випадки;

Полтавська область - 11 699 випадків;

Рівненська область - 21 403 випадки;

Сумська область - 14 103 випадки;

Тернопільська область - 21 907 випадків;

Харківська область - 42 139 випадків;

Херсонська область - 5 249 випадків;

Хмельницька область - 19 017 випадків;

Черкаська область - 10 461 випадок;

Чернівецька область - 24 559 випадків;

Чернігівська область - 9 947 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  Харківській (1 008), м. Київ (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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07 11 2020 10:34
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