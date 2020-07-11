В Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало 8 685 осіб

7 листопада (станом на 9:00) в Україні 450 934 лаборотарно підтверджених випадків, із них 187 летальний, одужало – 204 229 осіб.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 43 229 випадків; Вінницька область - 12 216 випадків; Волинська область - 15 795 випадків; Дніпропетровська область - 17 446 випадків; Донецька область - 13 546 випадків; Житомирська область - 17 791 випадок; Закарпатська область - 16 670 випадків; Запорізька область - 12 734 випадки; Івано-Франківська область - 23 561 випадок; Київська область - 19 274 випадки; Кіровоградська область - 3 018 випадків; Луганська область - 4 345 випадків; Львівська область - 32 982 випадки; Миколаївська область - 9 949 випадків; Одеська область - 27 894 випадки; Полтавська область - 11 699 випадків; Рівненська область - 21 403 випадки; Сумська область - 14 103 випадки; Тернопільська область - 21 907 випадків; Харківська область - 42 139 випадків; Херсонська область - 5 249 випадків; Хмельницька область - 19 017 випадків; Черкаська область - 10 461 випадок; Чернівецька область - 24 559 випадків; Чернігівська область - 9 947 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 008), м. Київ (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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