В Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 43 229 випадків;
Вінницька область - 12 216 випадків;
Волинська область - 15 795 випадків;
Дніпропетровська область - 17 446 випадків;
Донецька область - 13 546 випадків;
Житомирська область - 17 791 випадок;
Закарпатська область - 16 670 випадків;
Запорізька область - 12 734 випадки;
Івано-Франківська область - 23 561 випадок;
Київська область - 19 274 випадки;
Кіровоградська область - 3 018 випадків;
Луганська область - 4 345 випадків;
Львівська область - 32 982 випадки;
Миколаївська область - 9 949 випадків;
Одеська область - 27 894 випадки;
Полтавська область - 11 699 випадків;
Рівненська область - 21 403 випадки;
Сумська область - 14 103 випадки;
Тернопільська область - 21 907 випадків;
Харківська область - 42 139 випадків;
Херсонська область - 5 249 випадків;
Хмельницька область - 19 017 випадків;
Черкаська область - 10 461 випадок;
Чернівецька область - 24 559 випадків;
Чернігівська область - 9 947 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 008), м. Київ (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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