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Данія збільшила фінансування фонду підтримки України на $2,6 млрд

29 травня 2023, 16:38
Данія збільшила фінансування фонду підтримки України на $2,6 млрд
Фото: з вільного доступу
Цей відчутний внесок іще більше посилить бойові можливості ЗСУ в короткостроковій і середньостроковій перспективі, зазначив Володимир Зеленський.

Данія збільшила фінансування фонду підтримки України на 2,6 млрд доларів, що посилить бойові можливості нашого війська.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter

"Вдячний парламенту, данському уряду та народу Данії за рішення збільшити фінансування фонду на підтримку України на $2,6 млрд", – написав він.

Зеленський підкреслив, що цей відчутний внесок іще більше посилить бойові можливості ЗСУ в короткостроковій і середньостроковій перспективі.

"Наша сила – в єдності!" – наголосив він.

"Війна в Україні зараз перебуває у критичному моменті, ситуація на полі бою дуже серйозна, і тому Україна потребує всілякої підтримки, яку вона може отримати", – наголосила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Фонд, з якого фінансується військова допомога Україні, був створений у березні, коли більшість у данському парламенті погодилася внести до нього 7 мільярдів данських крон.

Уряд виділить до фонду ще 7,5 млрд данських крон цьогоріч. А наступного року уряд додасть до фонду ще 10,4 мільярда данських крон.

Гроші надходять, за словами Метте Фредеріксен, із "соціального фонду".

"Саме зараз українці потребують нашої зброї та нашої підтримки, тому це терміново. Але немає жодних ознак того, що наступний рік буде роком миру, тому ми вже виділяємо понад десять мільярдів у 2024 році", – пояснила прем'єрка.

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