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Данія зробила важливу заяву щодо передачі Україні винищувачів F-16

11 квітня 2023, 13:20
Данія зробила важливу заяву щодо передачі Україні винищувачів F-16
джерело wikipedia
У Міноборони Данії наголосили, що першим кроком має стати тренування українських пілотів.

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що рішення про передавання Україні літаків F-16 має ухвалюватися спільно з країнами-союзниками.   

Про це він сказав на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим, повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

"Данія також знає про запит України щодо надання винищувачів F-16. Вважаю, що першим кроком має стати тренування ваших пілотів. Сподіваюсь, у нас буде подібна дискусія, але я мушу підкреслити, що рішення про передачу літаків має бути затверджене спільно з іншими країнами-союзниками", – наголосив Поульсен.

Нагадаємо, до літа Данія розпочне передачу Україні 100 танків Leopard 1. 

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