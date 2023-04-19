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Данська влада підтверджує російські сліди у підриві Північних потоків

19 квітня 2023, 13:19
Данська влада підтверджує російські сліди у підриві Північних потоків
Джерело: glavcom
російський військово-морський флот використовував мініпідводний дрон на об'єктах "Північного потоку" за кілька днів до вибухів.

Розслідування про підрив "Північних потоків"  базується лише на фактах, які свідчать про авторство підриву саме з боку кремля.

Про це повідомляє видання німецьке онлайн-видання t-online.

За їхніми даними, датські військові сфотографували російські кораблі на місці злочину Nord Stream за чотири дні до вибухів. У арсеналі мають 112 підтверджуючих фото. Утім Міністерство оборони Данії їх не оприлюднює, аби не завадити слідству. 

Три тижні тому t-online в ексклюзивному розслідуванні повідомляло, що саме у ніч на 21 вересня щонайменше три підозрілі кораблі покинули російську військово - морську базу в Калінінграді. Зокрема йдеться про фрегат, корвет і менший розвідувальний корабель, які могли здійснювати військовий супровід операції.

Приблизно в той же час, згідно із супутниковими знімками, з порту Калінінграда вийшли ще два судна - рятувальні буксири СБ-123 та “Олександр Фролов”. Кожен з них має на палубі вантажні крани, які підходять для спускання під воду вибухових пристроїв або мін вагою сотні кілограмів.

Збройні сили Данії та Швеції також вирушили на патрулювання. Корабель ВМС Данії Nymfen  плив у той же район, що й російські кораблі протягом кількох годин після їх зникнення. 

Раніше, The Times повідомляли, що данські та шведські слідчі з обережністю поставилися до останніх німецьких висновків.

Матс Люнгквіст, старший прокурор Швеції у цій справі, сказав, що, хоча його розслідування не виключало, що вибух спричинили "недержавні діячі", його могли вчинити "дуже небагато компаній або груп", і те, що за вибухом стоїть якась держава, здається найбільш вірогідним.  Утім, в експертів є  чималі сумніви щодо українського сліду.  Попередні висновки слідства Швеції та Данії свідчать про те, що підриви були умисними і росія до них причетна. 

 

Північний потікрозслідуванняпідривросійськівійна в Україніросія окупанти

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