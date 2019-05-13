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Данський депутат запустив агітацію на Pornhub

"Половина інтернету - це порно, і ви повинні бути там, де виборці - в тому числі на порносайтах"
Данський політик знайшов унікальний спосіб залучення потенційних виборців – він вирішив розмістити рекламу на порносайті Pornhub.
Данський депутат запустив агітацію на Pornhub Фото з вільних джерел

Йоахім Б. Олсен з "Ліберального альянсу" сподівається, що реклама на Pornhub допоможе йому переобратися до парламенту Данії на загальних виборах 5 червня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Колишній спортсмен Олсен, який виграв срібну медаль у штовханні ядра на Олімпійських іграх 2004 року в Афінах, сказав журналістам, що виборців потрібно досягати усюди.

"Ми подумали, що це може бути кумедно – запустити рекламу на Pornhub. Половина інтернету - це порно, і ви повинні бути там, де виборці - в тому числі на порносайтах", - сказав він.

Слоган політика, розміщений на сайті, звучить так: "Коли ви закінчите мастурбувати – голосуйте за Йокке".

Політик зазначив, що заздалегідь не обговорював розміщення реклами на сайті з партією.

"Я знаю, що деякі люди будуть нажахані. Сьогодні взагалі не можливо сказати щось, щоб не засмутити когось. Ті, хто знають мене як політика, знають, що я серйозний, але у мене є почуття гумору і я думаю, що це дуже смішно", - сказав політик.

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13 05 2019 16:37
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