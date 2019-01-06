Данилюк закликає готуватися до серйозних викликів через "нафтові" санкції
"Є також проблеми, пов'язані з дією обмежень РФ, які діятимуть із 1 червня. Це, можливо, створить серйозні виклики для країни, й ми повинні бути до цього готові. Можливо, будуть обмеження в поставках дизеля, мастил і нафти. Все це виклики, на які слід шукати відповідь", - сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк, йдеться в "Економічна правда".
"Все-таки можливі варіанти, що буде просто заміна постачальника й не буде реального обмеження країни, але ми повинні бути готові до цього", - сказав він.
"Обсяги пального високі, варіанти диверсифікації існують. Деякі можуть потребувати часу, деякі просто призводять до зростання вартості продукту, приміром бензину", - зазначив Данилюк.
Нагадаємо, згідно з постановою уряду РФ від 18 квітня, постачання вугілля, нафти й нафтопродуктів в Україну з 1 червня цього року здійснюватимуться лише на підставі дозволів, виданих російським Мінекономрозвитку.
Раніше заявляли, що Росія продовжуватиме тиснути на Україну у питанні транзиту газу незалежно від результатів виборів. А 18 квітня заборонила експорт нафти і бензину до України.
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