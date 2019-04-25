Данилюк радить Зеленському перевезти АП з Банкової: "там моторошно"
"Я б хотів, щоб дійсно це переміщення відбулося", – сказав Данилюк в ході зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації в четвер, інформує "Інтерфакс-Україна".
Він уточнив, що це не найважливіше рішення, але при бажанні перенесення АП "можна провести оперативно".
"Переїзд – це скоріше символ... Всередині команди це буде важливо – відірватися від старих реалій, принципів, від стін. Якщо цим зайнятися, я думаю, ми зробимо це досить швидко", – вважає Данилюк.
"Я, звичайно, більшу частину життя провів у приватному секторі, але побув у приміщеннях Кабміну і Адміністрації президента, скажу, що відчуття там моторошно дискомфортні", - додав він.
Данилюк вважає перебільшенням інформацію про складнощі реалізувати такий крок, пов'язаних із забезпеченням таємності і безпеки.
"Прийняв рішення - переїхав. Крапка. Всі ці розмови про "секретні" телефони... У моєму кабінеті було сім "секретних" телефонів. Як ви думаєте, як часто я ними користувався? Я б не хотів, щоб мене слухали все, включаючи росіян. Тому що зв'язок з "тих" часів ще. Тому Watsup - так, найсекретніша комунікація. Все це можна зробити на сучасному рівні з новими технологіями і набагато дешевше, ніж підтримувати стару інфраструктуру, яка, найголовніше, неефективна", - сказав він.
Нагадаємо, що після перемоги у другому турі президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію президента та позбавитись кортежів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- ВІДЕО Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулеткуЗеленський сідає в крісло Банкової без історії (бекграунду) за плечима, а відповідно може сконструювати свою власну. Чи вдасться її зробити успішною молодому "вже-політику" – питання часу. А поки замість ворожіння на кавовій гущі, погляньмо на ті напрями зовнішньої політики, де перешкоди можуть стати шансами
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в УкраїніЧого очільники іноземних держав очікують від України у наступні п'ять років
- Рада ухвалила закон про українську мову, - ВІДЕО
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні
- Вибори-2019. Національний екзит-пол: Зеленський 73,2%, Порошенко 25,3%
- Опитування КМІС: Зеленський - 72,2%, Порошенко - 25,4%, - ІНФОГРАФІКА