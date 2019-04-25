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Данилюк радить Зеленському перевезти АП з Банкової: "там моторошно"

"Це не найважливіше рішення, але при бажанні перенесення АП "можна провести оперативно"
Радник Володимира Зеленського та екс-міністр фінансів Олександр Данилюк підтримує перенесення Адміністрації президента з вулиці Банкової в інше місце, і вважає такий крок символом нового мислення.
Данилюк радить Зеленському перевезти АП з Банкової: "там моторошно" Фото: GETTY IMAGES

"Я б хотів, щоб дійсно це переміщення відбулося", – сказав Данилюк в ході зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації в четвер, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив, що це не найважливіше рішення, але при бажанні перенесення АП "можна провести оперативно".

"Переїзд – це скоріше символ... Всередині команди це буде важливо – відірватися від старих реалій, принципів, від стін. Якщо цим зайнятися, я думаю, ми зробимо це досить швидко", – вважає Данилюк.

"Я, звичайно, більшу частину життя провів у приватному секторі, але побув у приміщеннях Кабміну і Адміністрації президента, скажу, що відчуття там моторошно дискомфортні", - додав він.

Данилюк вважає перебільшенням інформацію про складнощі реалізувати такий крок, пов'язаних із забезпеченням таємності і безпеки.

"Прийняв рішення - переїхав. Крапка. Всі ці розмови про "секретні" телефони... У моєму кабінеті було сім "секретних" телефонів. Як ви думаєте, як часто я ними користувався? Я б не хотів, щоб мене слухали все, включаючи росіян. Тому що зв'язок з "тих" часів ще. Тому Watsup - так, найсекретніша комунікація. Все це можна зробити на сучасному рівні з новими технологіями і набагато дешевше, ніж підтримувати стару інфраструктуру, яка, найголовніше, неефективна", - сказав він.

Нагадаємо, що після перемоги у другому турі президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію президента та позбавитись кортежів.

 

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25 04 2019 15:37
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