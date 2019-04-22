Переносити Адміністрацію Президента – не кращий варіант для держохорони, - Гелетей

Якщо це нова будівля і за межами міста - виникатиме маса питань саме з безпеки

Лідер президентських перегонів Володимир Зеленський анонсував, що хоче перенести Адміністрацію президента з вулиці Банкової в Києві.

"Звичайно, будь-яке рішення, яке ухвалить президент, управління державної охорони буде виконувати і буде йому забезпечувати безпеку незалежно від того, де це буде. В урядовому кварталі все ж таки він буде більш захищений, ніж в будь-якому іншому новому місці", - повідомив в інтерв’ю "Громадському" начальник державної охорони Валерій Гелетей.

Водночас наголосив, що це не буде проблемою для управління державної охорони.

"Хочеться комусь або не хочеться, щойно президент держави вступає на посаду, управління державно охорони його бере під державну охорону в місцях постійного і тимчасового перебування", - додав він.

Нагадаємо, що після перемоги у другому турі президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію президента та позбавитись кортежів.