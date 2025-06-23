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Дату виступу Зеленського перед ПАРЄ змінили

23 червня 2025, 19:27
Дату виступу Зеленського перед ПАРЄ змінили
Фото: news.elise.com.ua
Дату посунули на один день.

Глава України Володимир Зеленський виступить перед Парламентською асамблеєю Ради Європи у середу, 25 червня, а не у четвер, як повідомляли раніше.

Про це заявив президент ПАРЄ Теодорос Русопулос.

Сьогодні Русопулос заявв, що, за останньою інформацією, Зеленський виступить перед Асамблеєю в середу, 25 червня, ввечері.

"Цього тижня ми будемо раді вітати президента України Володимира Зеленського, який, за останньою інформацією, виступить перед нашою асамблеєю в середу ввечері", – зазанчив президент ПАРЄ. 

За його словами, наприкінці своєї промови Зеленський відповість на запитання членів Асамблеї. Президент ПАРЄ назвав це "знаком демократичної взаємодії та взаємної поваги".

У Страсбурзі "Європейській правді" повідомили, що йдеться про особистий приїзд Зеленського, не про виступ по відеозв'язку.

Сьогодні вдень ми повідомяли, що президент Володимир Зеленський прибув у Лондон.

ПАРЄВолодимир Зеленський

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