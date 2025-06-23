Дату виступу Зеленського перед ПАРЄ змінили
Глава України Володимир Зеленський виступить перед Парламентською асамблеєю Ради Європи у середу, 25 червня, а не у четвер, як повідомляли раніше.
Про це заявив президент ПАРЄ Теодорос Русопулос.
Сьогодні Русопулос заявв, що, за останньою інформацією, Зеленський виступить перед Асамблеєю в середу, 25 червня, ввечері.
"Цього тижня ми будемо раді вітати президента України Володимира Зеленського, який, за останньою інформацією, виступить перед нашою асамблеєю в середу ввечері", – зазанчив президент ПАРЄ.
За його словами, наприкінці своєї промови Зеленський відповість на запитання членів Асамблеї. Президент ПАРЄ назвав це "знаком демократичної взаємодії та взаємної поваги".
У Страсбурзі "Європейській правді" повідомили, що йдеться про особистий приїзд Зеленського, не про виступ по відеозв'язку.
Сьогодні вдень ми повідомяли, що президент Володимир Зеленський прибув у Лондон.