ДБР не побачило порушень у демонстрації Ляшком заповненого бюлетеня після голосування

Підстав для внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань немає

Державне бюро розслідувань не вважає порушенням демонстрацію головою Радикальної партії Олегом Ляшком заповненого бюлетеня після голосування на виборах президента і відмовилося відкривати кримінальне провадження.

Він зазначив, що слідчі і юридичний відділ ДБР проаналізували інформацію про можливе порушення з боку депутата, повідомляє LB.ua.

"Встановлено, що підстав для внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань немає", - заявила прес-служба бюро.

На думку ДБР, добровільна демонстрація для журналістів, а не публічне оголошення результатів таємного голосування, не може вважатися кримінальним злочином.

Таким чином, ДБР відмовилося порушувати справу на Ляшка й інших політиків, які продемонстрували свої заповнені бюлетені після голосування.

Нагадаємо, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.