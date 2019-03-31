ДБР не побачило порушень у демонстрації Ляшком заповненого бюлетеня після голосування
Він зазначив, що слідчі і юридичний відділ ДБР проаналізували інформацію про можливе порушення з боку депутата, повідомляє LB.ua.
"Встановлено, що підстав для внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань немає", - заявила прес-служба бюро.
На думку ДБР, добровільна демонстрація для журналістів, а не публічне оголошення результатів таємного голосування, не може вважатися кримінальним злочином.
Таким чином, ДБР відмовилося порушувати справу на Ляшка й інших політиків, які продемонстрували свої заповнені бюлетені після голосування.
Нагадаємо, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.
Громадська організація "Комітет виборців України" відреагувала на поведінку кандидата й нагадала, що Ляшко порушив таємницю голосування. Адже стаття 7 закону "Про вибори Президента України" визначає, що голосування на виборах є таємним.
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