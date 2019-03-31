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ДБР не побачило порушень у демонстрації Ляшком заповненого бюлетеня після голосування

Підстав для внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань немає
Державне бюро розслідувань не вважає порушенням демонстрацію головою Радикальної партії Олегом Ляшком заповненого бюлетеня після голосування на виборах президента і відмовилося відкривати кримінальне провадження.
ДБР не побачило порушень у демонстрації Ляшком заповненого бюлетеня після голосування Фото: facebook.com/O.Liashko

Він зазначив, що слідчі і юридичний відділ ДБР проаналізували інформацію про можливе порушення з боку депутата, повідомляє LB.ua.

"Встановлено, що підстав для внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань немає", - заявила прес-служба бюро.

На думку ДБР, добровільна демонстрація для журналістів, а не публічне оголошення результатів таємного голосування, не може вважатися кримінальним злочином.

Таким чином, ДБР відмовилося порушувати справу на Ляшка й інших політиків, які продемонстрували свої заповнені бюлетені після голосування.

Нагадаємо, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.

Громадська організація "Комітет виборців України" відреагувала на поведінку кандидата й нагадала, що Ляшко порушив таємницю голосування. Адже стаття 7 закону "Про вибори Президента України" визначає, що голосування на виборах є таємним.

 

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31 03 2019 22:36
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