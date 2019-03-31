Ляшко проголосував із порушенням закону. МВС і КВУ вже відреагували, - ОНОВЛЕНО

Також він поскаржився на занадто довгі бюлетені і на те, що "багато дерев перевели на це"

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.

Ляшко прийшов на виборчу дільницю зі своєю дружиною Росітою та продемонстрував членам комісії свій паспорт, зазначивши, що він новенький, без прописки, після чого додав, що "у людей забрали все: і житло, і прописку".

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Також він поскаржився на занадто довгі бюлетені і на те, що "багато дерев перевели на це".

"Дві треті цього бюлетеня треба в дурку. А вони по 2,5 мільйони познаходили, щоб їм весело було", - заявив він і дістав свою ручку, зазначивши що вона голосує виключно за Ляшка.

Після голосування лідер "радикалів" продемонстрував бюлетень зі своїм голосом. На коментарі журналістів, що він не має права цього показувати на камери, Ляшко не звертав уваги.

"Я проголосував за те, щоб свиней менше при владі було", - прокоментував він свій вибір.

Відповідно до ст.7 закону "Про вибори президента України" голосування на виборах президента є таємним.

Згідно з законом, фотографування, відеофіксація будь-яким способом результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.

Оновлення:

Громадська організація "Комітет виборців України" відреагувала на поведінку кандидата й нагадала, що Ляшко порушив таємницю голосування. Адже стаття 7 закону "Про вибори Президента України" визначає, що голосування на виборах є таємним.

Таке порушення карається штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів (17 гривень) доходів громадян або виправними роботами на до двох років, або обмеженням волі на до трьох років.

Оновлення. Правоохоронці дадуть правову оцінку діям кандидата в президенти Олега Ляшка, який під час голосування продемонстрував журналістам власний заповнений бюлетень. Про це під час брифінгу у неділю сказав радник очільника Міністерства внутрішніх справ Іван Варченко.

За його словами, частина порушень у день виборів пов'язана з нерозумінням виборців або свідомим порушенням статті 7 закону України про вибори - порушення таємниці голосування.

Зокрема, це стосується і кандидата у президенти, лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, який продемонстрував свій вибір на камери журналістів.

"Один з кандидатів на пост президента сьогодні зробив ту річ, яка так само може кваліфікуватися як та, що має ознаки кримінального злочину, а саме – теж розкрив таємницю голосування", - сказав представник МВС.

"Закон прямо забороняє демонстрацію виборчого бюлетеня в приміщенні для голосування, не в кабінці, де ви здійснюєте, а вже в приміщенні. Тобто, розгортати бюлетень, показувати людям і розказувати "ось, як я проголосував", - цього робити не можна", - наголосив Варченко.

Він підкреслив, що законом прямо забороняється публічна демонстрація "пташечки", яка написана у бюлетені виборцем.

"Порушення цієї норми закону так само може тягнути за собою відповідальність до трьох років обмеження волі", - заявив радник очільника МВС.

Зазначається, що дії Ляшка будуть оцінені правоохоронцями.

"Поліція кваліфікує зараз ці випадки, всі випадки, які будуть відбуватися сьогодні, і там обов’язково буде надана правова оцінка", - підкреслив Варченко.

Нагадаємо, МВС каратиме українців за фото з бюлетенем під час виборів.