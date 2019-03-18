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МВС каратиме українців за фото з бюлетенем під час виборів

"Жодних селфі у кабінках"
Порушувати таємницю голосування під час виборів заборонено законом.
МВС каратиме українців за фото з бюлетенем під час виборів Фото: iPress.ua

"Ми нагадуємо виборцю, що в день голосування він не повинен нікому звітувати про своє волевиявлення. Більше того, це на сьогоднішній день може містити ознаки кримінального злочину, оскільки виборець, зокрема, може нести покарання за те, що він розголошує результати свого волевиявлення так само, як несуть покарання за розголошення члени виборчих дільниць і інші суб’єкти виборчого процесу", -  повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, інформує "theБабель".

Фотографувати бюлетень у кабінці голосування незаконно, підкреслив Варченко.

"Ви не маєте права фотографувати, наприклад, свій виборчий бюлетень. Ви не маєте права демонструвати його під час голосування, тому що таким чином ви порушуєте таємницю голосування, і це заборонено законом. Треба від цього утриматися, інакше можна нести покарання кримінальне чи адміністративне. Жодних селфі у кабінках, жодних звітів", - наголосив радник міністра внутрішніх справ. 

Додамо, відеоспостереження на виборчих дільницях під час виборів президента 31 березня не буде, оскільки це не передбачено законом.

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18 03 2019 15:06
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