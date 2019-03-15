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Відеонагляду на виборах президента не буде, - ЦВК

У разі бажання чи необхідності можна встановлювати камери у приміщеннях
Відеоспостереження на виборчих дільницях під час виборів президента 31 березня не буде, оскільки це не передбачено законом.
Відеонагляду на виборах президента не буде, - ЦВК Фото: google.com

"Одне з тих питань, яке викликає посмішку і на які вже набридло відповідати, але відповідаю. Отакі відеоспостереження на виборчих дільницях ніяким законом, в тому числі законом про вибори президента, не передбачені, тому цього відеоспостереження не буде", - повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко на прес-конференції 15 березня, інформує "Українська правда".

Свого часу дійсно організовували відеонагляд на виборчих дільницях, на що витратили майже мільярд гривень і що було геть неефективним, нагадав Радченко.

"На це було потрачено 996 мільйонів гривень, було куплено 32 тисячі з лишком програмно-апаратних комплексів… Ця вся система була змонтована, працювала. У результаті з понад 30 тисяч таких комплектів було здійснено трохи більше ніж 180 тисяч заходів у систему – приблизно 7,5 разів на кожну виборчу дільницю люди заходили подивитись. Ефективність говорить сама за себе", - сказав заступник голови ЦВК.

Органи державної влади або місцевого самоврядування мають право забезпечувати охорону та безпеку приміщень, які їм належать і яких будуть виборчі дільниці. Тому у разі бажання чи необхідності вони можуть встановлювати камери у своїх приміщеннях, додав він.

"Але ці камери не мають на меті фіксування чи спостереження за голосуванням чи підрахунком голосів. Це може бути виключно з міркувань безпеки", - підсумував Радченко.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія збільшила свої видатки на підготовку та проведення виборів президента 31 березня на 6 млн гривень, до 282 млн гривень.

Додамо, що Сергій Кривонос вирішив зняти свою кандидатуру з виборів президента України. Також, на користь кандидата у Президенти України Анатолія Гриценка, вже зняли свої кандидатури міський голова Львова Андрій Садовийта кандидат від "Сили людей" Дмитро Гнап.

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15 03 2019 13:04
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