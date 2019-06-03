Кандидат у президенти відмовився брати участь у виборах

Мені прийшлося прийняти зважене та дуже не просте для себе рішення щодо зняття своєї кандидатури з подальшої гонки за пост Президента України

Сергій Кривонос вирішив зняти свою кандидатуру з виборів президента України.

6 березня на своїй сторінці у Facebook кандидат у призиденти України Сергій Кривонос заявив, що відмовляється брати участь у виборах, повідомляє "Україська правда".

"Я виважено оцінюю кожен свій крок. Тому, поки йде війна і вірогідність відкритої агресії зі сторони нашого головного ворога Російської Федерації є занадто великою, мені прийшлося прийняти зважене та дуже не просте для себе рішення щодо зняття своєї кандидатури з подальшої гонки за пост Президента України", - написав Кривонос.

Нагадаємо, що Андрій Садовий та Дмитро Гнам зняли свою кандидатуру з виборів президента України на користь Анатолія Гриценка.