Гнап заявив, що готовий зняти свою кандидатуру на користь Гриценка

Журналіст і кандидат у президенти України Дмитра Гнапа Гнап заявив, що готовий зняти свою кандидатуру на користь єдиного кандидата від демократичних сил.

"Сьогодні сталась важлива подія – Андрій Садовий підтримав Анатолія Гриценка на президентських виборах і задля цього знімає свою кандидатур. Це дуже важливий, відповідальний, дуже патріотичний крок, який я всіляко вітаю. І, як ви пам’ятаєте, раніше я теж обіцяв зняти свою кандидатуру, якщо буде обраний єдиний кандидат від демократичних сил. Я підтверджую цю свою обіцянку і готовий теж знятися на користь Анатолія Гриценка. Єдине, що в цьому питанні остаточне рішення має ухвалити з’їзд нашої партії "Сила людей", який відбудеться завтра, куди ми, власне, і запрошуємо також до участі Анатолія Гриценка", – сказав він у своєму відеозверенні на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, кандидати у президенти України - міський голова Львова Андрій Садовий та екс-міністр оборони Анатолій Гриценко 1 березня об'єднали свої зусилля на президентських виборах.

Нагадаємо, що 7 лютого стало відомо, що Дмитро Гнап у 2015 році не перерахував отримані редакцією "Слідство.Інфо" 15 тисяч євро на потреби армії. Гроші редакція отримала в рамках премії "Вільна преса Східної Європи-2015" за сприяння розвитку незалежної журналістики.

Сам Гнап заявив, що 2 тисячі євро редакція перерахувала "роті розвідників, які стояли під Артемівськом". Ще 3 917 євро він витратив на поточні потреби проекту "Слідство.Інфо", однак залишок, 9 087 євро, Гнап залишив на своєму рахунку і пообіцяв перерахувати на рахунок "Слідства.Інфо".

Дмитро Гнап пояснив, що гроші зберігав у себе на "чорний день" для проекту "Слідство.Інфо", а не перевів всю суму на рахунки армії через те, що в 2015 році ця сума була потрібна для виживання проекту.

Пізніше народні депутати від партії "Сила людей" закликали Гнапа, який є представником партії на виборах, зняти свою кандидатуру.