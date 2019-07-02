Керівниця "Слідства.Інфо" звинуватила Гнапа у привласненні редакційних грошей. Він відповів на закид

Екс-розслідувач та кандидат у президенти Дмитро Гнап у 2015 році не перерахував отримані редакцією "Слідство. Інфо" 15 тисяч євро на потреби армії.

У 2015 році редакція проекту журналістських розслідувань "Слідство. Інфо" отримала премію "Вільна преса Східної Європи-2015", грошовий приз якої — 15 тисяч євро, повідомила чинна керівниця проекту Анна Бабінець.

Бабінець зазначила, що була впевнена в перерахуванні коштів Гнапом (як тогочасним керівником проекту) на потреби армії. Днями, за словами Бабінець, вона дізналася, що кошти знаходяться на рахунку Гнапа. Ймовірною причиною перерахування коштів саме на його рахунок у 2015 Бабінець назвала відсутність рахунку проекту на той момент.

"За словами Діми, 2000 євро дійсно були передані на допомогу армії, 3900 євро пішли на оперативні видатки організації (були дірки у фінансуванні) і 9100 євро досі перебувають на банківському рахунку Дмитра", - вказала Бабінець.

Сам Гнап заявив, що 2 тисячі євро з 15 розслідувачка Олена Козаченко перерахувала "роті розвідників, які стояли під Артемівськом". Ще 3 917 євро витратив на поточні витрати проекту "Слідство. Інфо".

"Це сталося коли Роман Скрипін, як голова Громадського у 2016-му році на кілька місяців заблокував нам рахунки з коштами проекту. Угу, довелося частину коштів проїсти. Щоб не вмерти з голоду. І щоб вихід програми не зупинився", - написав Гнап.

Залишок коштів, 9 087 євро, Гнап пообіцяв перерахувати на рахунок "Слідства. Інфо".

Він також пообіцяв оприлюднити платіжку за переказ. Причини того, чому він не перерахував кошти у 2015, Гнап не назвав.

Оновлення. Згодом Дмитро Гнап повідомив, що залишок від премії "Вільна преса Східної Європи" у розмірі понад 9 тисяч євро є "недоторканним запасом". Про це він сказав у коментарі "Вибори і ЗМІ".

На запитання, чому весь цей період гроші були у нього, Гнап відповів: "Ми просто домовлялися, що це буде такий недоторканний запас і раніше просто це питання не ставилося, і це тільки нещодавно ми поговорили про ці кошти і я їй сказав (Анні Бабінець), що їх поверну".

Він також повідомив, що не вказував ці гроші у декларації, бо "це не особисті кошти, а це гроші проекту, які зберігаються у депозитній скринці".

Гнап також повідомив, що сьогодні-завтра перерахує "Слідству. Інфо" усі гроші.

Нагадаємо, що екс-розслідувач Дмитро Гнап в останній день реєстрації подав документи до Центральної виборчої комісії, аби його зареєстрували кандидатом у президенти на виборах 2019 року.

Гнап також подякував громадянам, які переказали йому кошти на заставу у ЦВК.

Під час подання документів позаду Гнапа тримали прапор партії "Сила людей", яка його власне й висунула для участі у виборах.

Нагадаємо, у 2015 році журналісти-розслідувачі проекту "Слідство.Інфо" отримали премію "Вільна преса Східної Європи" у розмірі 15 тисяч євро, яку вирішили перерахувати на потреби армії. З'ясувалося, що понад 9 тисяч євро залишаються у банківській ячейці екс-керівника проекту, а тепер кандидата у президенти, Дмитра Гнапа.