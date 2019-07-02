Керівниця "Слідства.Інфо" звинуватила Гнапа у привласненні редакційних грошей. Він відповів на закид
У 2015 році редакція проекту журналістських розслідувань "Слідство. Інфо" отримала премію "Вільна преса Східної Європи-2015", грошовий приз якої — 15 тисяч євро, повідомила чинна керівниця проекту Анна Бабінець.
Бабінець зазначила, що була впевнена в перерахуванні коштів Гнапом (як тогочасним керівником проекту) на потреби армії. Днями, за словами Бабінець, вона дізналася, що кошти знаходяться на рахунку Гнапа. Ймовірною причиною перерахування коштів саме на його рахунок у 2015 Бабінець назвала відсутність рахунку проекту на той момент.
"За словами Діми, 2000 євро дійсно були передані на допомогу армії, 3900 євро пішли на оперативні видатки організації (були дірки у фінансуванні) і 9100 євро досі перебувають на банківському рахунку Дмитра", - вказала Бабінець.
Сам Гнап заявив, що 2 тисячі євро з 15 розслідувачка Олена Козаченко перерахувала "роті розвідників, які стояли під Артемівськом". Ще 3 917 євро витратив на поточні витрати проекту "Слідство. Інфо".
"Це сталося коли Роман Скрипін, як голова Громадського у 2016-му році на кілька місяців заблокував нам рахунки з коштами проекту. Угу, довелося частину коштів проїсти. Щоб не вмерти з голоду. І щоб вихід програми не зупинився", - написав Гнап.
Залишок коштів, 9 087 євро, Гнап пообіцяв перерахувати на рахунок "Слідства. Інфо".
Він також пообіцяв оприлюднити платіжку за переказ. Причини того, чому він не перерахував кошти у 2015, Гнап не назвав.
Оновлення. Згодом Дмитро Гнап повідомив, що залишок від премії "Вільна преса Східної Європи" у розмірі понад 9 тисяч євро є "недоторканним запасом". Про це він сказав у коментарі "Вибори і ЗМІ".
На запитання, чому весь цей період гроші були у нього, Гнап відповів: "Ми просто домовлялися, що це буде такий недоторканний запас і раніше просто це питання не ставилося, і це тільки нещодавно ми поговорили про ці кошти і я їй сказав (Анні Бабінець), що їх поверну".
Він також повідомив, що не вказував ці гроші у декларації, бо "це не особисті кошти, а це гроші проекту, які зберігаються у депозитній скринці".
Гнап також повідомив, що сьогодні-завтра перерахує "Слідству. Інфо" усі гроші.
Нагадаємо, що екс-розслідувач Дмитро Гнап в останній день реєстрації подав документи до Центральної виборчої комісії, аби його зареєстрували кандидатом у президенти на виборах 2019 року.
Гнап також подякував громадянам, які переказали йому кошти на заставу у ЦВК.
Під час подання документів позаду Гнапа тримали прапор партії "Сила людей", яка його власне й висунула для участі у виборах.
Нагадаємо, у 2015 році журналісти-розслідувачі проекту "Слідство.Інфо" отримали премію "Вільна преса Східної Європи" у розмірі 15 тисяч євро, яку вирішили перерахувати на потреби армії. З'ясувалося, що понад 9 тисяч євро залишаються у банківській ячейці екс-керівника проекту, а тепер кандидата у президенти, Дмитра Гнапа.
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