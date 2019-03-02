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Гнап подав документи для реєстрації кандидатом у президенти

Гнап також подякував громадянам, які переказали йому кошти на заставу у ЦВК
Екс-розслідувач Дмитро Гнап в останній день реєстрації подав документи до Центральної виборчої комісії, аби його зареєстрували кандидатом у президенти на виборах 2019 року.
Гнап подав документи для реєстрації кандидатом у президенти Фото:Facebook

Під час подання документів позаду Гнапа тримали прапор партії "Сила людей", яка його власне й висунула для участі у виборах.

Гнап також подякував громадянам, які переказали йому кошти на заставу у ЦВК. Представник його передвиборчої кампанії зазначив, що вони отримали щонайменше 1573 перекази.

Гнап вказав, що свою передвиборчу програму вестиме "підтримкою людей, ідеями та креативом".

"Ми це зробили, отримали довідку про реєстрацію в ЦВК", - сказав кандидат.

Нагадаємо, що кандидатів у президенти стало 28. Всього подали документи 59 людей.

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03 02 2019 13:56
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