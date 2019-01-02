Кандидатів у президенти стало 28
Відповідні рішення ЦВК ухвалила на засіданні 1 лютого, повідомляє "Українська правда".
Офіційний статус кандидата отримали голова Патріотичної партії України Микола Габер, який йде на вибори як самовисуванець, та Юрій Дерев’янко від партії "Воля".
Наразі зареєстровано вже 28 кандидатів.
Речник ЦВК Костянтин Хівренко повідомив УП, що 1 лютого документи до Центрвиборчкому подали 5 осіб. Серед них – висуванець від "Народного руху України" позафракційний народний депутат України Віктор Кривенко.
Всього подали документи 59 людей.
Нагадаємо, що керівник фракції "Народного фронту" у Верховній Раді Максим Бурбак заявив, що партійний актив висловився за висування Арсенія Яценюка в Президенти України.
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