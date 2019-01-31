Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Бурбак заявив, що від рішення НФ залежить результат президентських виборів

Він повідомив, що з'їзд "Народного фронту" відбудеться 2 лютого, додавши, що "бачить нездоровий ажіотаж і море вигадок" щодо майбутнього з`їзду
Керівник фракції "Народного фронту" у Верховній Раді Максим Бурбак заявив, що партійний актив висловився за висування Арсенія Яценюка в Президенти України.
Бурбак заявив, що від рішення НФ залежить результат президентських виборів Фото: nfront.org.ua

"Яке б рішення не ухвалив з‘їзд, вже зараз можемо сказати точно одне: ми зробимо все, щоб вибори були чесними і демократичними", - написав у Facebook Керівник фракції "Народного фронту" у Верховній Раді Максим Бурбак. 

За словами Максима Бурбака, партійний актив однозначно висловився за висування Арсенія Яценюка в Президенти України, що "стало зрозуміло, коли Арсеній Яценюк зустрічався в грудні з партактивом в регіонах": "Партія висловила безумовну довіру лідеру партії. Саме з таким настроєм делегати їдуть і на з‘їзд 2 лютого".

Усі лідери "Народного фронту" разом з Арсенієм Яценюком «відчувають важливість моменту і свого рішення", - написав він: "Ми відповідальна політична сила. Зараз ми усвідомлюємо, що від рішення НФ залежить не лише перебіг, а й результат виборів. Можливо, від нашого рішення залежить, хто стане Президентом України. Саме тому такий інтерес до з`їзду "Народного фронту".

"Яке б рішення не ухвалив з‘їзд, вже зараз можемо сказати точно одне: ми зробимо все, щоб вибори були чесними і демократичними. І щоб за підсумками виборів Україна стала ще сильнішою", - написав Максим Бурбак.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2019 14:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.