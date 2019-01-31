Бурбак заявив, що від рішення НФ залежить результат президентських виборів

Керівник фракції "Народного фронту" у Верховній Раді Максим Бурбак заявив, що партійний актив висловився за висування Арсенія Яценюка в Президенти України.

"Яке б рішення не ухвалив з‘їзд, вже зараз можемо сказати точно одне: ми зробимо все, щоб вибори були чесними і демократичними", - написав у Facebook Керівник фракції "Народного фронту" у Верховній Раді Максим Бурбак.

За словами Максима Бурбака, партійний актив однозначно висловився за висування Арсенія Яценюка в Президенти України, що "стало зрозуміло, коли Арсеній Яценюк зустрічався в грудні з партактивом в регіонах": "Партія висловила безумовну довіру лідеру партії. Саме з таким настроєм делегати їдуть і на з‘їзд 2 лютого".

Усі лідери "Народного фронту" разом з Арсенієм Яценюком «відчувають важливість моменту і свого рішення", - написав він: "Ми відповідальна політична сила. Зараз ми усвідомлюємо, що від рішення НФ залежить не лише перебіг, а й результат виборів. Можливо, від нашого рішення залежить, хто стане Президентом України. Саме тому такий інтерес до з`їзду "Народного фронту".

"Яке б рішення не ухвалив з‘їзд, вже зараз можемо сказати точно одне: ми зробимо все, щоб вибори були чесними і демократичними. І щоб за підсумками виборів Україна стала ще сильнішою", - написав Максим Бурбак.