Парубій подякував НФ та Яценюку за проведення реформ в Україні

"Верховною Радою VIII скликання було проведено 580 пленарних засідань. Було прийнято 2734 законодавчих акти, в тому числі 987 законів і кодексів в цілому", – резюмував Андрій Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час церемонії закриття Верховної Ради VIII скликання подякував фракції "Народний фронт" та особисто лідеру партії Арсенію Яценюку за проведення реформ в Україні.

"Хочу подякувати Арсенію Яценюку, який був Прем’єр-міністром, і який спільно з нами розпочинав реформи. Ми знали, що вони будуть непопулярними, але він не шукав слави, він твердо йшов, працюючи задля України", – заявив Голова Верховної Ради.

"Хочу подякувати фракції «Народний фронт». Це бойова фракція, яка була ініціатором величезної кількості національних рішень у парламенті, яка своєю енергією та своїм духом проводила ці рішення", – додав він.

Всього, за словами спікера парламенту, Верховна Рада VIII скликання прийняла майже 3 тисячі законів.