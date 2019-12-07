ПОЛІТИКА НОВИНИГолова Верховної Ради Андрій Парубій під час церемонії закриття Верховної Ради VIII скликання подякував фракції "Народний фронт" та особисто лідеру партії Арсенію Яценюку за проведення реформ в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парубій подякував НФ та Яценюку за проведення реформ в Україні
"Верховною Радою VIII скликання було проведено 580 пленарних засідань. Було прийнято 2734 законодавчих акти, в тому числі 987 законів і кодексів в цілому", – резюмував Андрій Парубій
Фото: nfront.org.ua
"Хочу подякувати Арсенію Яценюку, який був Прем’єр-міністром, і який спільно з нами розпочинав реформи. Ми знали, що вони будуть непопулярними, але він не шукав слави, він твердо йшов, працюючи задля України", – заявив Голова Верховної Ради.
"Хочу подякувати фракції «Народний фронт». Це бойова фракція, яка була ініціатором величезної кількості національних рішень у парламенті, яка своєю енергією та своїм духом проводила ці рішення", – додав він.
Всього, за словами спікера парламенту, Верховна Рада VIII скликання прийняла майже 3 тисячі законів.
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12 07 2019 17:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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