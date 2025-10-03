СБУ повідомила про замовлення вбивства Парубія росіянами

Українські правоохоронці з'ясували, що понад рік тому фігурант почав отримувати від російських спецслужб завдання та звітував ворогу про їх виконання.

Підозрюваний у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія діяв за вказівкою російських спецслужб. Його завербували минулого року.

Про це повідомляє Служба безпеки України в Telegram.

Українські правоохоронці з'ясували, що понад рік тому фігурант почав отримувати від російських спецслужб завдання та звітував ворогу про їх виконання. Спочатку чоловік передавав росіянам локації Сил оборони, а також намагався встановити час і напрямок руху поїздів із паливом.

"Після перевірки готовності агента до виконання більш "складного" завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину. Щоб виконати замовлення держави-агресора, зловмисник відстежував розклад дня і маршрути пересування народного депутата", - уточнили в СБУ.

Кілер готував план своєї втечі після вбивства, але правоохоронці не дали ймовірному вбивці втекти й затримали його на Хмельниччині.

Тепер йому повідомили про підозру в держзраді. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічний термін із конфіскацією майна.

Раніше вбивство Парубія кваліфікували за ст. 112 Кримінального кодексу України (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв'язку з його державною діяльністю).

У Львові 30 серпня 2025 року вбили колишнього голову Верховної Ради та народного депутата від «Європейської солідарності» Андрія Парубія. Стрілянина сталася у Франківському районі міста, і Парубій загинув на місці.

Через 36 годин після вбивства правоохоронці затримали підозрюваного — 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова на Хмельниччині. За даними слідства, злочин був ретельно спланований: підозрюваний вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут та готував план втечі.