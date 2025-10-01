Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України ексспікеру Верховної Ради Андрію Парубію
01 жовтня 2025, 14:07
Андрій Парубій. Фото: zn.ua / Артюшенко
Глава держави присвоїв Андрію Парубію звання Героя України за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України та зміцненні її державності
Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України ексспікеру Верховної Ради Андрію Парубію.
Про це йдеться в указі президента № 739/2025 від 1 жовтня 2025 року.
“Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Парубію Андрію Володимировичу — народному депутату України (посмертно)”, — йдеться в документі.
Зазначається, що звання присвоєно за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України та зміцненні її державності, багаторічну політичну і громадську діяльність.
Нагадаємо, що Андрія Парубія застрелили 30 серпня у Львові. Затримати підозрюваного вдалося через 36 годин у Хмельницькій області. Правоохоронці вважають, що він ретельно готувався до злочину.