Верховна Рада закликає світ засудити вбивство ексголови ВРУ Андрія Парубія

У постанові депутати просять міжнародні організації визнати вбивство Парубія актом політичного терору.

Верховна Рада України 3 вересня ухвалила постанову № 13723, у якій звернулася до парламентів інших країн та міжнародних організацій із закликом засудити вбивство колишнього голови ВРУ Андрія Парубія як злочин у рамках війни росії проти України. Крім того, нардепи закликають правоохоронні органи провести прозоре та всебічне розслідування цього злочину.

Про це повідомила народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. Рішення підтримали 296 депутатів.

У постанові депутати просять міжнародні організації визнати вбивство Парубія актом політичного терору, а також вшанувати пам’ять ексголови парламенту та всіх жертв російсько-української війни хвилиною мовчання. Окрім того, ВРУ закликає міжнародних партнерів посилити санкції проти росії та надати Україні додаткову військову та безпекову підтримку.

Обставини вбивства

Андрій Парубій загинув 30 серпня 2025 року у Львові внаслідок стрілянини у Франківському районі міста. Потерпілий помер на місці від отриманих травм.

Правоохоронці затримали підозрюваного, 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова, 1 вересня на Хмельниччині. За даними слідства, злочин був ретельно спланований: нападник вивчав графік пересувань Парубія, прокладав маршрут та обмірковував план втечі.

Затриманому повідомили про підозру та перекваліфікували справу за статтями 112 (посягання на життя народного депутата) і 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення. 2 вересня Сцельнікова взяли під арешт на два місяці без права внесення застави.

Нардеп Володимир Ар’єв зазначав, що за пів року до вбивства Парубій просив надати йому державну охорону. В Управлінні держохорони пояснили, що ексголова парламенту на момент звернення не входив до переліку посадовців, яким надається державна охорона, а в СБУ та Нацполіції стверджують, що політик до них із таким проханням не звертався. Держохорону Парубій і його родина могли отримати лише під час його головування у Верховній Раді у 2016—2019 роках та протягом одного року після завершення повноважень.