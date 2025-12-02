Двох підозрюваних в убивстві українця у Відні затримали

Мотивом злочину правоохоронці вважають бажання злочинців отримати пароль до криптогаманця вбитого.

В Україні затримали двох українців, яких підозрюють у вбивстві громадянина України, тіло якого знайшли в згорілій автівці у Відні наприкінці листопада.

Про це пишуть суспільний мовник ORF та t-online

Підозрюваними виявилися 19-річний та 45-річний українці, які після скоєння злочину виїхали на батьківщину. Там їх і затримали після того, як обох подали в міжнародний розшук.

За даними поліції, спочатку вони напали на іншого українця в гаражі готелю в центрі міста, де виявили велику калюжу крові. Потім вони відвезли його в інший район Відня, де підпалили разом з автівкою.