Двох підозрюваних в убивстві українця у Відні затримали
02 грудня 2025, 19:09
Фото: obozrevatel.com
Мотивом злочину правоохоронці вважають бажання злочинців отримати пароль до криптогаманця вбитого.
В Україні затримали двох українців, яких підозрюють у вбивстві громадянина України, тіло якого знайшли в згорілій автівці у Відні наприкінці листопада.
Підозрюваними виявилися 19-річний та 45-річний українці, які після скоєння злочину виїхали на батьківщину. Там їх і затримали після того, як обох подали в міжнародний розшук.
За даними поліції, спочатку вони напали на іншого українця в гаражі готелю в центрі міста, де виявили велику калюжу крові. Потім вони відвезли його в інший район Відня, де підпалили разом з автівкою.
Розтин виявив у жертви велику травму голови, яку завдали тупим предметом. Зловмисники вибили йому зуби, облили бензином і підпалили — його тіло було обгорілим на 80 відсотків.
Мотивом злочину правоохоронці вважають бажання злочинців отримати пароль до криптогаманця вбитого. За даними поліції, з нього було знято кошти, а в самих підозрюваних вилучили велику суму готівки.
Екстрадувати підозрюваних не будуть, а кримінальне провадження передадуть Україні.