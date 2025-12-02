Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Двох підозрюваних в убивстві українця у Відні затримали

02 грудня 2025, 19:09
Двох підозрюваних в убивстві українця у Відні затримали
Фото: obozrevatel.com
Мотивом злочину правоохоронці вважають бажання злочинців отримати пароль до криптогаманця вбитого.
В Україні затримали двох українців, яких підозрюють у вбивстві громадянина України, тіло якого знайшли в згорілій автівці у Відні наприкінці листопада.
 
Про це пишуть суспільний мовник ORF та t-online.
 
Підозрюваними виявилися 19-річний та 45-річний українці, які після скоєння злочину виїхали на батьківщину. Там їх і затримали після того, як обох подали в міжнародний розшук.
 
За даними поліції, спочатку вони напали на іншого українця в гаражі готелю в центрі міста, де виявили велику калюжу крові. Потім вони відвезли його в інший район Відня, де підпалили разом з автівкою.
 
Розтин виявив у жертви велику травму голови, яку завдали тупим предметом. Зловмисники вибили йому зуби, облили бензином і підпалили — його тіло було обгорілим на 80 відсотків.
 
Мотивом злочину правоохоронці вважають бажання злочинців отримати пароль до криптогаманця вбитого. За даними поліції, з нього було знято кошти, а в самих підозрюваних вилучили велику суму готівки.
 
Екстрадувати підозрюваних не будуть, а кримінальне провадження передадуть Україні.

 

вбивствовійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Політика
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 07:20
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється