Новий Виборчий кодекс з відкритими списками відповідає європейським стандартам, - Бурбак
"Це дуже важливий закон. Ми з вами обіцяли його суспільству. "Народний фронт" завжди вимагав відкритих виборчих списків і ліквідації мажоритарної системи. Ми послідовно голосували за всі відповідні законопроекти", - наголосив Максим Бурбак.
Він підкреслив, що вимога ухвалити відкриті списки є практично у всіх передвиборчих програмах політичних сил.
Перед голосуванням керівник фракції НФ зазначив, що "підтримка закону у цій залі має бути майже стовідсоткова. Або ж не обманюйте виборців. І скажіть, що ви хочете зберегти стару виборчу систему".
Максим Бурбак наголосив, що до початку наступної виборчої кампанії в парламент вже має повноцінно діяти пропорційна система з відкритими списками.
Він також зазначив, що фракція "Народний фронт", безумовно, підтримує цей Виборчий кодекс.
"Цей закон є прогресивним і відповідає європейським стандартам", - резюмував Максим Бурбак.
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