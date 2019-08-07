"Народний фронт" виграв суд у телеканалу "NewsOne"

Телеканал "NewsOne" вимагав у суді спростувати інформацію, опубліковану на сайті "Українська правда" під заголовком: "БПП і Народний фронт" вимагають очистити українські ЗМІ від "п'ятої колони"

Шевченківський районний суд Києва відмовив у повному обсязі в задоволенні позову телеканалу "NewsOne" до керівника фракції "Народний фронт" Максима Бурбака та політичної партії "Народний фронт".

Відповідне рішення суд ухвалив в понеділок, йдеться на сайті НФ.

Керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час Погоджувальної ради 3 вересня 2018 року заявив, що Віктора Медведчука було включено до Тристоронньої контактної групи на вимогу Путіна. За його словами, Медведчук разом з Андрієм Портновим є представниками "п’ятої колони" в Україні та готують реванш Путіна.

"Діяльність ворожої п'ятої колони… Андрій Портнов, Віктор Медведчук… Чи давно ви чули ці прізвища? Кум Путіна Медведчук роздає інтерв'ю і разом з головним юристом Януковича Портновим купує та контролює телеканал. Так готується реванш Путіна в Україні", – заявляв Максим Бурбак.

"Більше того, Медведчук, прикриваючись своєю участю у Тристоронній контактній групі зі звільнення заручників, єдиний в Україні має право літати у Росію, щоб за чаєм отримувати поради від Путіна щодо підготовки цього реваншу", – додав представник "Народного фронту".

Максим Бурбак наголосив, що Служба безпека має провести розслідування діяльності Медведчука та "надати суспільству і парламенту повну і об'єктивну інформацію щодо державної діяльності агента КДБ з псевдонімом "Соколовський".

Шевченківський районний суд, розглянувши доводи сторін, відмовив у повному обсязі у задоволенні позовної заяви телеканалу "NewsOne" про захист ділової репутації.

Нагадаємо, що "Народний фронт" неодноразово наголошував на загрозі інформаційній безпеці держави з боку проросійських каналів. НФ звертався до лідерів патріотичних сил відкрито заявити про бойкот інформаційних рупорів Кремля, а від державних структур - вжити заходів для захисту України від інформаційної агресії на нашій території.