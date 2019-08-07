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НФ вимагає введення санкцій проти проросійських телеканалів "112 Україна" та NewsOne

Зокрема, у НФ наголосили, що план проведення так званого телемосту оголосив головний "пропагандистський рот" Кремля Кисельов
Парламентська фракція "Народний фронт" вимагає негайного введення в дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112 Україна" та NewsOne на основі відповідної постанови, ухваленої Верховною Радою у жовтні минулого року.
НФ вимагає введення санкцій проти проросійських телеканалів "112 Україна" та NewsOne Фото: nfront.org.ua

"Плани проведення телемосту між російським пропагандистським каналом "Россия 24" та каналом з орбіти Медведчука NewsOne розцінюємо як черговий акт гібридної війни проти нашої держави. Акт інформаційної агресії, яка має отримати потужну відповідь", - йдеться у заяві "Народного фронту".

"Формування інформаційного порядку денного для України з боку цієї потвори, відвертого ворога, який всі ці роки оббріхував українців, паплюжив пам'ять наших загиблих героїв, - це намагання за допомогою путінського прихвостня Медведчука принизити Україну. Ми хочемо нагадати відому істину, перевірену у Криму, на Донбасі та інших гарячих точках світу – там, де першим з’являється російський так званий журналіст, за ним приходить російський окупант", - заявляють у НФ.

"Народний фронт" нагадує, що постанова, ініціатором якої був "НФ", про запровадження санкцій проти каналів "112 Україна" та  NewsOne, мала бути введена у дію ще восени минулого року. Однак попередній Президент Петро Порошенко не проявив політичної волі.

Тому "ми звертаємося до пана Зеленського - Президента і Голови Ради національної безпеки та оборони: рішення про санкції мають бути запроваджені вже сьогодні для рішучої протидії "русскому міру", який, обламавши зуби на фронті, намагається заволодіти свідомістю українців, монополізувавши вплив на телевізійні канали і намагаючись провести телемости Кисельова-Медведчука".

Більше того, ми вимагаємо створення чіткого правового алгоритму протидії будь-яким спробам інформаційній агресії проти України. Вимагаємо негайного скликання засідання Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також засідання парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації.

"Реванш не має отримати жодного шансу. Сьогоднішня ситуація – чіткий маркер для представників влади: ви з Україною чи разом з агресором проти України. Ворог не пройде!", - наголосили в "Народному фронті".

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