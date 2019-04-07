Яценюк про будівництво "Північного потоку-2": Росія візьме Європу в заручники
"Основний виклик для українського енергетичного сектору сьогодні - “Північний потік-2”. Не сприймаю і категорично заперечую підхід деяких європейських країн, які дають можливість РФ втілити антиукраїнський і антиєвропейский проект і збудувати "Північний потік-2", - заявив Арсеній Яценюк.
Цим проектом, наголосив він, "Росія візьме Європу в заручники". Арсеній Яценюк нагадав, що Україна теж була заручником РФ в енергетиці, проте він, перебуваючи на посту прем’єр-міністра, прийняв рішення позиватися проти Росії в Стокгольмському арбітражі: "Ми перемогли в суді".
"Я досі дуже оптимістичний. Але ми маємо підтримати цей оптимізм потужними, сміливими й чіткими діями", - сказав Арсеній Яценюк.
Він також наголосив на важливості проведення зваженої бюджетної політики в Україні: "Це - підвалина для будь-якого макроекономічного успіху".
Щодо банківського сектору, він нагадав, що зараз у держави - понад 65% всього банківського сектору: "Це може бути ключовим рушієм внутрішніх інвестицій в Україні".
Арсеній Яценюк також наголосив на необхідності реалізації реформи судочинства: "Ми провели широкі зміни до Конституції, за якими Верховний Суд став реально Верховним Судом країни. Але нам треба втілити цю реформу - разом із антикорупційним судом, Верховним Судом і всією судовою системою держави".
Крім того, підкреслив лідер "Народного фронту", необхідно провести реформування СБУ та інших силових структур і прибрати дублювання їх функцій, що є в компетенції президента. Це, переконаний Арсеній Яценюк, зокрема забезпечить прозорість ведення бізнесу в Україні.
Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" попередив про можливість повного припинення транзиту газу через Україну "не тільки у першому кварталі 2020 року, а взагалі після закінчення 2019 року".
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