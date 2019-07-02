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ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Сила людей" закликала Гнапа зняти кандидатуру на виборах, - ОНОВЛЕНО

Поведінка Дмитра Гнапа "не відповідає цінностям партії
Партія "Сила людей" закликала свого представника на президентських виборах Дмитра Гнапа відмовитися від участі у виборах через те, що він не перерахував у 2015 році отримані редакцією "Слідство.Інфо" 15 тисяч євро на потреби армії. Відповідну заяву оприлюднили народні депутати України Остап Єднак та Наталія Веселова.
"Сила людей" закликала Гнапа зняти кандидатуру на виборах, - ОНОВЛЕНО Фото: Громадське

"Сьогодні проявилися факти, які дискредитують та компроментують кандидата від політичної партії "Сила людей" в президенти України Дмитра Гнапа з тим, як він розпорядився коштами, які він взяв публічне зобов’язання надати на підтримку армії у 2015 році. Ми вважаємо пояснення кандидата неприпустимими і такими, що не задовільняють нас", - наголосив Остап Єднак.

За його словами, ця поведінка "не відповідає цінностям та принципап нових стандартів, яку намагається сповідувати "Сила людей".

"Ми закликаємо Дмитра Гнапа відкликати свою кандидатуру з посади кандидата в президенти від політичної партії "Сила людей", ми хочемо вибачитися перед нашими виборцями та симпатиками", - зазначив депутат.

Оновлення: Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап відповів на заклик депутатів партії "Сила Людей" та заявив, що не буде знімати свою кандидатуру з виборів президента.

"Я не збираюсь зніматись з президентських виборів, тому що нічого поганого я не зробив", - сказав Гнап.

Дмитро Гнап пояснив, що гроші зберігав у себе на чорний день проекту "Слідство-Інфо". Також він зазначив, що не зміг передати всі кошти одразу на рахунки армії, оскільки у 2015 році проект мав фінансові труднощі й вони були потрібні для його подальшого існування.

"Те що я вчасно не передав ці гроші, це моя лажа. Колись не вистачало часу. Але як тільки перша людина мені подзвонила, я сказав, що вони лежать на депозиті і я готовий передати їх. І ми домовились. Зараз "Слідство інфо" відкриває рахунок. Сьогодні я ці гроші поклав на банківський рахунок, перевівши їх з готівки до безготівки. І чекаю, щоб перевести ці гроші".

Нагадаємо, екс-розслідувач та кандидат у президенти Дмитро Гнап у 2015 році не перерахував отримані редакцією "Слідство. Інфо" 15 тисяч євро на потреби армії.

Сам Гнап заявив, що 2 тисячі євро перерахували "роті розвідників, які стояли під Артемівськом". Ще 3 917 євро витратив на поточні витрати проекту "Слідство. Інфо", однак залишок, 9 087 євро, Гнап з невідомих причин залишив на своєму рахунку і тепер пообіцяв перерахувати на рахунок "Слідства.Інфо". Причини того, чому він не перерахував кошти у 2015, Гнап не назвав.

Як відомо, екс-розслідувач Дмитро Гнап в останній день реєстрації подав документи до Центральної виборчої комісії, аби його зареєстрували кандидатом у президенти на виборах 2019 року. 

Гнап також подякував громадянам, які переказали йому кошти на заставу у ЦВК.

Під час подання документів позаду Гнапа тримали прапор партії "Сила людей", яка його власне й висунула для участі у виборах.

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07 02 2019 19:44
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