"Сила людей" закликала Гнапа зняти кандидатуру на виборах, - ОНОВЛЕНО

Партія "Сила людей" закликала свого представника на президентських виборах Дмитра Гнапа відмовитися від участі у виборах через те, що він не перерахував у 2015 році отримані редакцією "Слідство.Інфо" 15 тисяч євро на потреби армії. Відповідну заяву оприлюднили народні депутати України Остап Єднак та Наталія Веселова.

"Сьогодні проявилися факти, які дискредитують та компроментують кандидата від політичної партії "Сила людей" в президенти України Дмитра Гнапа з тим, як він розпорядився коштами, які він взяв публічне зобов’язання надати на підтримку армії у 2015 році. Ми вважаємо пояснення кандидата неприпустимими і такими, що не задовільняють нас", - наголосив Остап Єднак.

За його словами, ця поведінка "не відповідає цінностям та принципап нових стандартів, яку намагається сповідувати "Сила людей".

"Ми закликаємо Дмитра Гнапа відкликати свою кандидатуру з посади кандидата в президенти від політичної партії "Сила людей", ми хочемо вибачитися перед нашими виборцями та симпатиками", - зазначив депутат.

Оновлення: Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап відповів на заклик депутатів партії "Сила Людей" та заявив, що не буде знімати свою кандидатуру з виборів президента.

"Я не збираюсь зніматись з президентських виборів, тому що нічого поганого я не зробив", - сказав Гнап.

Дмитро Гнап пояснив, що гроші зберігав у себе на чорний день проекту "Слідство-Інфо". Також він зазначив, що не зміг передати всі кошти одразу на рахунки армії, оскільки у 2015 році проект мав фінансові труднощі й вони були потрібні для його подальшого існування.

"Те що я вчасно не передав ці гроші, це моя лажа. Колись не вистачало часу. Але як тільки перша людина мені подзвонила, я сказав, що вони лежать на депозиті і я готовий передати їх. І ми домовились. Зараз "Слідство інфо" відкриває рахунок. Сьогодні я ці гроші поклав на банківський рахунок, перевівши їх з готівки до безготівки. І чекаю, щоб перевести ці гроші".

Нагадаємо, екс-розслідувач та кандидат у президенти Дмитро Гнап у 2015 році не перерахував отримані редакцією "Слідство. Інфо" 15 тисяч євро на потреби армії.

Сам Гнап заявив, що 2 тисячі євро перерахували "роті розвідників, які стояли під Артемівськом". Ще 3 917 євро витратив на поточні витрати проекту "Слідство. Інфо", однак залишок, 9 087 євро, Гнап з невідомих причин залишив на своєму рахунку і тепер пообіцяв перерахувати на рахунок "Слідства.Інфо". Причини того, чому він не перерахував кошти у 2015, Гнап не назвав.

Як відомо, екс-розслідувач Дмитро Гнап в останній день реєстрації подав документи до Центральної виборчої комісії, аби його зареєстрували кандидатом у президенти на виборах 2019 року.

Гнап також подякував громадянам, які переказали йому кошти на заставу у ЦВК.

Під час подання документів позаду Гнапа тримали прапор партії "Сила людей", яка його власне й висунула для участі у виборах.