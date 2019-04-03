ЦВК збільшила свої видатки на вибори президента на шість млн гривень
Комісія внесла зміни до кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року. Після внесених змін сума витрат комісії збільшилася на 6 млн 74 тис. 671 гривню і становить 282 млн 53 тис. 202 гривні, повідомляє "Лівий берег".
Необхідні кошти були перерозподілені з резерву на витрати Центрвиборчкому.
Раніше ЦВК збільшила свій кошторис через велику кількість кандидатів у президенти.
Старий кошторис був підготовлений з розрахунку на 25 кандидатів на пост президента, а за фактом зареєструвалися 44 людини. Тому сума витрат збільшилася на 9,9 млн гривень і становила 275,979 млн гривень.
Нагадаємо, що Центральна виборча комісія затвердила кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів Президента 143 територіальних виборчих округів на загальну суму понад 885 млн гривень.
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