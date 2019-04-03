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ЦВК збільшила свої видатки на вибори президента на шість млн гривень

Необхідні кошти були перерозподілені з резерву на витрати Центрвиборчкому
Центральна виборча комісія збільшила свої видатки на підготовку та проведення виборів президента 31 березня на 6 млн гривень, до 282 млн гривень.
ЦВК збільшила свої видатки на вибори президента на шість млн гривень Фото: electioninfo.org.ua

Комісія внесла зміни до кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року. Після внесених змін сума витрат комісії збільшилася на 6 млн 74 тис. 671 гривню і становить 282 млн 53 тис. 202 гривні, повідомляє "Лівий берег".

Необхідні кошти були перерозподілені з резерву на витрати Центрвиборчкому.

Раніше ЦВК збільшила свій кошторис через велику кількість кандидатів у президенти.

Старий кошторис був підготовлений з розрахунку на 25 кандидатів на пост президента, а за фактом зареєструвалися 44 людини. Тому сума витрат збільшилася на 9,9 млн гривень і становила 275,979 млн гривень.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія затвердила кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів Президента 143 територіальних виборчих округів на загальну суму понад 885 млн гривень.

 
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04 03 2019 19:21
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