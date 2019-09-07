ДБР оприлюднило записи прослуховування у справі про неякісні бронежилети
За даними ДБР, чиновники Міноборони знали про те, що бронежилети прострілюються, але, незважаючи на це, закупили продукцію у виробника. Протягом досудового розслідування Бюро провело понад 40 обшуків і вилучило 11 тисяч бронежилетів, які не забезпечують достатнього захисту, повідомляє LB.ua.
Випробування бронежилетів, проведені в лабораторії Державного науково-дослідного інституту МВС України, підтвердили брак.
Бронежилет "Корсар М3с" першого класу захисту не повинен прострілюватися в разі атмосферних опадів або в разі занурення. Проте під час слідчих дій бронежилет не пройшов балістичних випробувань на стійкість до обстрілу 9х18 мм пістолетними патронами.
Бронепластина "Корсара М3с" четвертого класу захисту теж не пройшла випробувань. По ньому стріляли гвинтівковою кулею 7,62 мм (три постріли, одне пробиття) і кулею 5,45 мм автомата АК-74 (три постріли, одне пробиття).
Нагадаємо, що багатоцільовий тактичний бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Барс-8", розроблений автомобілебудівною компанією "Богдан Моторс", прийняли на озброєння Збройних сил України.
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