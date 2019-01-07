CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБагатоцільовий тактичний бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Барс-8", розроблений автомобілебудівною компанією "Богдан Моторс", прийняли на озброєння Збройних сил України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська армія озброїлася новими броньовиком
"Після завершення дворічного циклу державних випробувань у лютому поточного року, перед Днем Конституції з'явився очікуваний наказ Міноборони"
Фото:Міноборони
"Після завершення дворічного циклу державних випробувань у лютому поточного року, перед Днем Конституції з'явився очікуваний наказ Міноборони про прийняття бронеавтомобіля на озброєння", - сказав Красуля, повідомляє "Українська правда".
Нагадаємо, що Конгрес США затвердив бюджет військової допомоги Україні у розмірі $250 млн.
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01 07 2019 17:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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