Конгрес США затвердив бюджет військової допомоги Україні у розмірі $250 млн
"Це підтверджує давні оборонні відносини між США та Україною і загальний обсяг допомоги Україні у сфері безпеки з 2014 року становитиме $1,5 млрд", - повідомляється на сайті Міноборони США.
Зазначається, що кошти будуть спрямовані на придбання обладнання для підтримки поточних навчальних програм і оперативних потреб у морській ситуаційній обізнаності та операцій у рамках поточних зусиль США щодо збільшення підтримки військово-морської піхоти України.
Також передбачається надання Сухопутним силам та силам спеціальних операцій України снайперських гвинтівок, гранатометів і контрартилерійських радарів; приладів для безпечних комунікацій та радіоелектронної боротьби; посилення військової мобільності; приладів нічного бачення, а також лікування військовослужбовців.
Нагадаємо, в травні Сенат США пропонував збільшити допомогу Україні в оборонному бюджеті до $300 млн. Водночас $100 млн повинні бути спрямовані виключно на летальні види озброєнь.
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