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Конгрес США затвердив бюджет військової допомоги Україні у розмірі $250 млн

"Це підтверджує давні оборонні відносини між США та Україною і загальний обсяг допомоги Україні у сфері безпеки з 2014 року становитиме $1,5 млрд"
онгрес США затвердив пакет допомоги Україні в розмірі $250 млн, який повинен бути наданий Україні в 2019 році за лінією Пентагону для посилення національної безпеки і оборони.
Конгрес США затвердив бюджет військової допомоги Україні у розмірі $250 млн Фото: prousa.ru

"Це підтверджує давні оборонні відносини між США та Україною і загальний обсяг допомоги Україні у сфері безпеки з 2014 року становитиме $1,5 млрд", -  повідомляється на сайті Міноборони США.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на придбання обладнання для підтримки поточних навчальних програм і оперативних потреб у морській ситуаційній обізнаності та операцій у рамках поточних зусиль США щодо збільшення підтримки військово-морської піхоти України.

Також передбачається надання Сухопутним силам та силам спеціальних операцій України снайперських гвинтівок, гранатометів і контрартилерійських радарів; приладів для безпечних комунікацій та радіоелектронної боротьби; посилення військової мобільності; приладів нічного бачення, а також лікування військовослужбовців.

Нагадаємо, в травні Сенат США пропонував збільшити допомогу Україні в оборонному бюджеті до $300 млн. Водночас $100 млн повинні бути спрямовані виключно на летальні види озброєнь.

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18 06 2019 21:07
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