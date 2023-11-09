ДБР повідомило про підозру офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного

Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Офіцеру, який подарував гранати Геннадію Частякову, помічнику Головнокомандувача ЗСУ повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2" та приніс їх до свого службового кабінету.

Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Правоохоронці зазначають, що цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв.

Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів.

Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

Нагадаємо, ДБР вважає нещасний випадок основною версією загибелі помічника Залужного. Серед інших версій - вбивство на замовлення російських спецслужб, вбивство на ґрунті неприязних відносин та спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера ЗСУ.

Зазначимо, що трагедія сталася 6 листопада. Майор святкував день народження у родинному колі. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У результаті Частяков загинув.