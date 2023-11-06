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ПОЛІТИКА

У Київській області загинув помічник Валерія Залужного – у подарунку спрацювала вибухівка

06 листопада 2023, 20:53
У Київській області загинув помічник Валерія Залужного – у подарунку спрацювала вибухівка
Дружина загиблого помічника головнокомандувача Геннадія Частякова каже, що граната, яка вибухнула в руках її чоловіка, була в подарунковому пакеті, який той приніс додому.

В Київській області внаслідок вибуху гранати загинув помічник головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного - Геннадій Частяков.

Про це повідомляє Національна поліція в Telegram.

За даними правоохоронців, трагедія трапилася у житловому комплексі в селі Чайки у Київській області.

Після отримання повідомлення про вибух, поліція терміново прибула на місце події. 

Внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Його 13-річний син отримав важкі поранення. 

Наразі поліція працює на місці події. Розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив факт трагічної загибелі свого помічника Геннадія Частякова.

"Невимовний біль і важка втрата для Збройних сил України і для мене особисто", - йдеться у повідомленні.

Залужний повідомив, що сьогодні за трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув його помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков.

"В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", - додав головком.

Залужний додав, що від початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для нього надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України та боротьбі з російською агресією.

"Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування", - написав генерал Валерій Залужний.

вибухівкаЗалужнийпомічник

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