У Київській області загинув помічник Валерія Залужного – у подарунку спрацювала вибухівка
В Київській області внаслідок вибуху гранати загинув помічник головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного - Геннадій Частяков.
Про це повідомляє Національна поліція в Telegram.
За даними правоохоронців, трагедія трапилася у житловому комплексі в селі Чайки у Київській області.
Після отримання повідомлення про вибух, поліція терміново прибула на місце події.
Внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Його 13-річний син отримав важкі поранення.
Наразі поліція працює на місці події. Розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив факт трагічної загибелі свого помічника Геннадія Частякова.
"Невимовний біль і важка втрата для Збройних сил України і для мене особисто", - йдеться у повідомленні.
Залужний повідомив, що сьогодні за трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув його помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков.
"В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", - додав головком.
Залужний додав, що від початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для нього надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України та боротьбі з російською агресією.
"Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування", - написав генерал Валерій Залужний.