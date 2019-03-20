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ДБР зареєструвало справу через розголошення Луценком даних про вбивство Гандзюк

Печерський суд задовольнив скаргу на бездіяльність слідчих і зобов'язав їх зареєструвати провадження
Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження за фактом ймовірного розголошення генеральним прокурором Юрієм Луценком даних досудового розслідування у справі вбивства Катерини Гандзюк.
ДБР зареєструвало справу через розголошення Луценком даних про вбивство Гандзюк Фото: unian.ua

Адвокат Масі Найєм повідомив у Facebook, що 27 грудня 2018 року подав у ДБР заяву про вчинення Луценком кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 387 КК, а саме розголошення прокурором даних досудового розслідування, незалежно від того, чи брала ця особа безпосередню участь в оперативно-розшуковій діяльності, досудовому розслідуванні.

"Дані за заявою внесені не були, тому 4 січня я подав у Печерський суд скаргу на бездіяльність уповноважених осіб ДБР", - повідомив адвокат.

28 лютого Печерський райсуд Києва задовольнив скаргу Найєма на бездіяльність слідчих і зобов'язав останніх зареєструвати кримінальне провадження. Того самого дня суд скерував до ДБР копію цієї постанови із супровідним листом.

"Станом на ранок 19 березня провадження зареєстровано не було (нам дали таку інформацію по телефону). Ми подали заяву про злочин, передбачений ст. 382 КК, за невиконання рішення Печерського суду. Тільки сьогодні отримали інформацію про те, що позавчора ДБР все ж зареєструвало провадження", - додав Найєм.

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко, коментуючи справу вбивства Катерини Гандзюк, заявив, що українське правосуддя обмежене недосконалим законодавством. За його словами, тільки законні процедури повинні принести реальні розслідування і покарати злочинців.

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20 03 2019 20:35
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