Справа Гандзюк: Луценко поскаржився на недосконале законодавство

Генпрокурор Юрій Луценко, коментуючи справу вбивства Катерини Гандзюк, заявив, що українське правосуддя обмежене недосконалим законодавством. За його словами, тільки законні процедури повинні принести реальні розслідування і покарати злочинців.

"Якщо я буду діяти незаконно, то ми не тільки програємо майбутні суди, а й дозволимо стати героями тим, хто заслуговує в'язницю.

Правоохоронний шлях довший, ніж журналістський і політичний, але це єдиний законний шлях, який може дати законний вирок", - заявив в ефірі програми Право на владу.

Як приклад він навів справу про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

"Ми приїжджаємо за людиною, яка підозрюється у вбивстві Каті Гандзюк, а ми не маємо права її затримати - маємо тільки право запросити до суду! Вдумайтеся!

Ми не маємо права негайно вилучити на експертизу кислоту, щоб врятувати тоді ще живу Катю, тому що треба, виявляється, за новою поправкою парламенту, ще сходити в суд, вистояти чергу іноді в 40 днів, якщо це столичний суд", - розповів генпрокурор.

Коментуючи обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації вбивства Гандзюк, Луценко заявив, що "відбувається безумство".

"У нас просто безумство відбувається з запобіжним заходом. Мангер обґрунтовано підозрюється в замовленні на вбивство Гандзюк, на нього дають свідчення його подільники - і його суд відпускає під заставу в 4 мільйони гривень! Хоча закон говорить - безальтернативний арешт", - сказав генпрокурор.

Він також додав, що готовий до критики, але вона повинна привести до плідних наслідків.

"Я готовий прийняти обгрунтовану критику, що справи рухаються іноді повільно, іноді ми помиляємося і програємо. Але міняти країну можна тільки разом", - заявив Луценко.

Раніше генпрокурор припустив, що справу про загибель громадської діячки Катерини Гандзюк може бути перекваліфіковано після отримання результатів експертизи про причинно-наслідкові зв'язки між хімічними опіками і фактом смерті.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.