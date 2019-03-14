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Луценко допустив зміну кваліфікації справи Гандзюк

За словами генпрокурора, йдеться про наявність чи відсутність причинно-наслідкового зв'язку між хімічними опіками і настанням смерті
Справу про загибель громадської діячки Катерини Гандзюк може бути перекваліфіковано після отримання результатів експертизи про причинно-наслідкові зв'язки між хімічними опіками і фактом смерті.
Луценко допустив зміну кваліфікації справи Гандзюк Фото: visti.ks.ua

"На цей момент справа кваліфікується за статтею 115, ч. 2. На цьому наголошую, тому що від висновків експертизи, яка має відбутися днями, буде залежати, чи правильна ця кваліфікація. Якщо судово-медична експертиза підтвердить, що причинно-наслідковий зв’язок між хімічними опіками і настанням смерті, то це 115 стаття, якщо інакше, можливо, буде змінена кваліфікація", - заявив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні ТСК з розслідування нападів на громадських активістів, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

Він заявив, що після остаточних висновків медекспертизи планують остаточно визначити кваліфікацію і оголосити інших підозрюваних у міжнародний розшук.

Генпрокурор анонсував подання апеляції на рішення суду щодо підозрюваного в організації убивства Катерини Гандзюк, відстороненого від посади голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

"На жаль, ми маємо безпрецендентні рішення Печерського суду, коли людина, що підозрюється у скоєнні замовного вбивства допускається під заставу, взагалі нічим непояснювану, у чверть мільйона гривень. Зараз ми отримали ще одне таке рішення, яке вже навіть електронний браслет зняли з пана Мангера. Сьогодні буде подана апеляція цього рішення і дуже сподіваюся, що Апеляційний суд повернеться до закону, який передбачає безальтернативний арешт при замовному вбивстві", - додав Луценко.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.

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14 03 2019 15:25
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