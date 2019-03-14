Луценко допустив зміну кваліфікації справи Гандзюк

За словами генпрокурора, йдеться про наявність чи відсутність причинно-наслідкового зв'язку між хімічними опіками і настанням смерті

Справу про загибель громадської діячки Катерини Гандзюк може бути перекваліфіковано після отримання результатів експертизи про причинно-наслідкові зв'язки між хімічними опіками і фактом смерті.

"На цей момент справа кваліфікується за статтею 115, ч. 2. На цьому наголошую, тому що від висновків експертизи, яка має відбутися днями, буде залежати, чи правильна ця кваліфікація. Якщо судово-медична експертиза підтвердить, що причинно-наслідковий зв’язок між хімічними опіками і настанням смерті, то це 115 стаття, якщо інакше, можливо, буде змінена кваліфікація", - заявив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні ТСК з розслідування нападів на громадських активістів, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

Він заявив, що після остаточних висновків медекспертизи планують остаточно визначити кваліфікацію і оголосити інших підозрюваних у міжнародний розшук.

Генпрокурор анонсував подання апеляції на рішення суду щодо підозрюваного в організації убивства Катерини Гандзюк, відстороненого від посади голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

"На жаль, ми маємо безпрецендентні рішення Печерського суду, коли людина, що підозрюється у скоєнні замовного вбивства допускається під заставу, взагалі нічим непояснювану, у чверть мільйона гривень. Зараз ми отримали ще одне таке рішення, яке вже навіть електронний браслет зняли з пана Мангера. Сьогодні буде подана апеляція цього рішення і дуже сподіваюся, що Апеляційний суд повернеться до закону, який передбачає безальтернативний арешт при замовному вбивстві", - додав Луценко.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.