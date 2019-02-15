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Справа Гандзюк: суд у Києві відправив Мангера від варту на 17 днів

Захист Мангера анонсував подання апеляції на рішення суду
Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.
Справа Гандзюк: суд у Києві відправив Мангера від варту на 17 днів Фото:BBC/Владислав Мангер

Відтак, суд частково задовольнив клопотання обвинувачення, повідомляє "Громадське".

Адвокати Мангера заявили, що у їхнього підзахисного немає таких грошей і зазначили, що допоможуть знайти кошти.

Також захист Мангера анонсував подання апеляції на рішення суду.

Повний текст ухвали суд оголосить 18 лютого о 16:00.

За даними слідства, на початку липня 2018 року Владислав Мангер вирішив організувати умисне вбивство Катерини Гандзюк. Як зазначають у ГПУ - "керуючись особистісною неприязню до жінки та наголошуючи, що її діяльність підриває його авторитет". Зокрема, Катерина публічно заявляла про неприпустимість підпалів та вирубки лісів, які використовували для особистого збагачення представники кримінального світу Херсона за сприяння місцевої влади та правоохоронних органів.

Також слідство стверджує, що Мангер звернувся до раніше знайомих йому Олексія Левіна-Москаленка, який за інформацією херсонських активістів, є кримінальним авторитеома, а за сумісництвом - помічником депутата Херсонської облради Миколи Ставицького.

Як відомо, голові Херсонської облради Мангеру повідомили про підозру в організації вбивства Гандзюк.

Раніше, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер повідомив, що в разі, якщо депутати обласної ради підтримають таке рішення, він готовий піти з посади через справу загиблої активісти Катерини Гандзюк.

Довідка. 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".

 

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15 02 2019 03:00
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