Підозрюваний у справі Гандзюк за тиждень до нападу отримав базу відпочинку в Лазурном, - СХЕМИ

За тиждень до нападу на активістку Катерину Гандзюк юрист голови Херсонської облради Владислава Мангера здав в оренду майже за безцінь підозрюваному в організації вбивства Олексію "Москалу" Левіну базу відпочинку на узбережжі Чорного моря.

У розпорядженні журналістів опинився договір про здачу в оренду Oasis Beach у місті Лазурному від 25 липня 2018 року, за тиждень до нападу на Гандзюк, йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

У документі йдеться, що комплекс здає в оренду радник з юридичних питань голови Херсонської облради та його адвокат Андрій Мурашкін, в управління Олексія Левіна, якого наразі підозрюють в організації вбивства Гандзюк.

Повідомляється, що при цьому юрист Мангера віддав Левіну комплекс фактично за безцінь.

База відпочинку Oasis Beach в Лазурному

Готель із власним пляжем на 57 номерів, доба проживання в якому сягає більш ніж двох тисяч гривень, дістався "Москалу" за символічну плату – всього 500 гривень на місяць", - зазначили журналісти.

Договір укладений на 7 років, наразі він і досі дійсний.

​Мурашкін підтвердив в коментарі журналістам, що передавав в оренду Левіну готельний комплекс в Лазурному, але відмовився пояснити, чому віддав його за символічні гроші, посилаючись на комерційну таємницю.

Юрист Магнера також заявив, що на той момент не знав про кримінальне минуле Левіна, як і "не міг здогадуватись" про його подальші можливі злочинні наміри.

Мангер також сказав журналістам, що не знав про бізнесові зв'язки свого радника Мурашкіна з підозрюваним в організації вбивства Гандзюк Левіним.

Відзначається, що Oasis Beach збудував у 2014 році виходець з Херсона бізнесмен Леонід Аврамков, але у 2016 році комплекс самовільно захопили і нині це розслідує місцева прокуратура.

"Переоформлення права на землю та споруд на ній відбувалось із використанням декількох різних юридичних осіб через ланцюг заплутаних реєстраційних дій, які нині й розслідують правоохоронці", - йдеться в розслідуванні.

Повідомляється, що з літа 2018 року право власності на базу відпочинку в реєстрі закріплене за фірмою ТОВ "Лазурний відпочинок", від імені якої, як директор, і діяв Мурашкін.

Аврамков, підтвердив журналістам, що комплекс перейшов до оточення Мангера.

"Мангер поставив туди свого сина Івана. Я з ним особисто там зустрічався влітку 2018 року. Він давав команду мене не пускати. Я багато разів викликав поліцію. Щойно поліція чула ім’я Мангера – вони одразу розвертались і їхали геть", – розповів Аврамков.

Сам Мангер спростовує, що має відношення до комплексу, додавши, що його син Іван там просто "відпочивав".

Адвокат Левіна стверджує, що його підзахисний стосунку до вбивства Гандзюк не має і ніколи з нею не зустрічався.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".