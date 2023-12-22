Вбивство Прігожина в авіакатастрофі під наглядом Ради національної безпеки росії – WSJ

У розслідування йдеться, що Патрушев почав попереджати диктатора путіна про загрозу з боку Прігожина і його "занадто великий політичний і військовий вплив" ще влітку 2022 року.

Вбивство загиблого в авіакатастрофі тодішнього ватажка так званої ПВК Вагнера Євгенія Прігожина відбулося після двомісячної підготовки й схвалення секретарем Ради національної безпеки росії Миколою Патрушевим.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на джерела в західних спецслужбах та неназваного колишнього офіцера розвідки рф.

У розслідування йдеться, що Патрушев почав попереджати диктатора путіна про загрозу з боку Прігожина і його "занадто великий політичний і військовий вплив" ще влітку 2022 року. Однак той не слухав: саме тоді вагнерівці звітували про «успіхи» на полі бою у повномасштабній війні проти України.

"Всі говорили путіну, що мати паралельну армію — це помилка. Коли він [Прігожин] щодня плює в обличчя військовому керівництву — то у вас проблеми", — сказав WSJ неназваний колишній кремлівський чиновник, який періодично працював і з путіним, і з Патрушевим.

За словами ексофіцера розвідки рф, який підтримує зв’язок з наближеними до диктатора і секретаря ради нацбезпеки людьми, ситуація змінилася, коли у жовтні Прігожин зателефонував путіну і, вилаявши його, поскаржився на брак припасів. Свідком цього дзвінка був Патрушев.

До грудня стало зрозуміло, що він мав рацію щодо своїх застережень, а путін продовжував публічно ігнорувати Прігожина й не відповідав на дзвінки. На початку червня 2023-го кремль фактично оголосив про плани ліквідувати Вагнера як бойову силу в Україні, наказавши його бойовикам зареєструватися в міністерстві оборони росії.

Як пише WSJ, коли 23 червня Прігожин розпочав свій марш на москву, стрімко просуваючись територією росії, путін був у своєму маєтку далеко за столицею. Тоді Патрушев організував "шквал телефонних дзвінків» і просив офіцерів-симпатиків Прігожина "спробувати достукатися" до нього.

П’ять дзвінків із кремля "залишилися без відповіді", пишуть журналісти. Також, окрім білорусі, телефонували уряду Казахстану — це була «страховка у разі найгіршого сценарію». Однак президент Касим Жомарт-Токаєв дистанціювався і відмовився. Зрештою "урегулювати" бунт Прігожина вдалося за допомогою білоруського диктатора лукашенка.

На початку серпня Патрушев віддав наказ своєму помічникові розробити план ліквідації Прігожина, розповів газеті неназваний колишній російський розвідник. Західні спецслужби стверджують, що путіну його пізніше показали й той не став заперечував.

23 серпня ватажок Вагнера чекав в аеропорту Шереметьєво, поки його літак перевірять та підготують до вильоту. Саме тоді, стверджують співрозмовники WSJ у західних спецслужбах, під крило заклали невелику бомбу.

Уже за пів години після зльоту вона вибухнула — усі десять людей на борту загинули, зокрема й соратник-терорист Прігожина Дмитро Уткін. кремль свою причетність заперечує.

Патрушев та інші російські чиновники на запити WSJ про коментарі не відповіли.