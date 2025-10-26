путін знову вихваляється ядерною ракетою "якої немає ні в кого"

Герасимов доповів путіну про "успіхи на фронті" та про підсумки тренування стратегічних наступальних сил.

Російський диктатор путін, намагаючись зміцнити свій імідж і продемонструвати хоча б якісь "перемоги" на тлі нових впроваджених санкцій США, показово відвідав один із пунктів управління об'єднаного угруповання військ. Головною темою для вихваляння стало "успішне" випробування ядерної ракети.

Про це повідомляють росЗМІ.

На нараді начальник Генштабу ЗС росії Валерій Герасимов доповів путіну про "успіхи на фронті" та про підсумки тренування стратегічних наступальних сил.

Головний акцент був зроблений на випробуваннях нібито перспективного озброєння.