путін наказав збити літак Прігожина – ISW

Аналітики додають, що путін уже якийсь час мав намір стратити Пригіожина.

російський диктатор путін, найімовірніше, наказав військовому командуванню збити літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина, намагаючись таким чином публічно відновити своє "панування" та помститися за приниження після заколоту найманців 24 червня.

Про це йдеться в звіті ISW.

Експерти зазначили, що представники ЗС рф, особливо міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу генерал армії Валерій Герасимов, навряд чи стратили б Прігожина без наказу путіна.

"Вся російська політична сфера і безпека, ймовірно, розглядали подальше виживання Прігожина після повстання ПВК "Вагнера" як рішення путіна", - йдеться в публікації.

Таким чином в ISW зазначили, що робитимуть свої оцінки, виходячи з припущення, що путін замовив вбивство Прігожина, якщо не з'являться докази зворотного. При цьому раніше аналітики вважали, що керівник кремля навряд чи вб'є ватажка "вагнерівців" через страх розлютити найманців цього угруповання.

Висловлюється припущення, що путін міг дійти висновку, що він достатньо відокремив Прігожина від ПВК "Вагнера", і може ліквідувати його, не перетворюючи "на мученика" для бойовиків угрупування, що залишилися.

Деякі командири "вагнерівців" нещодавно, зважаючи на все, зрадили цю організацію заради ПВК "Редут", пов'язаної з Міноборони рф, що дозволяє припустити, що зусилля кремля та російського військового відомства з відділення елементів "Вагнера" від лояльних Прігожину - частково увінчалися успіхом.

За альтернативною версією, путін, можливо, вирішив, що Прігожин перейшов заздалегідь встановлену "червону межу", намагаючись зберегти доступ ПВК "Вагнера" до операцій в Африці.

"путін, Прігожин і лукашенко, можливо, включили в угоду домовленність, яка поклала край повстанню ПВК "Вагнера", яка вимагала від Прігожина обмежити присутність його та "Вагнера" у ЗМІ та/або згорнути операції "Вагнера" в Африці", - йдеться у звіті.

"путін, можливо, вирішив, що Прігожин порушив достатню кількість аспектів чи всі заздалегідь встановлені домовленості", - пишуть експерти ISW у своєму звіті.

Також аналітики додають, що путін уже якийсь час мав намір стратити Прігожина, і що збиття літака ватажка "вагнерівців" 23 серпня могло бути випадковим збігом, хоча такий варіант в Інституті вивчення війни називають малоймовірним.

"Майже вірний наказ утіна російському Міноборони збити літак Прігожина, швидше за все, є публічною спробою відновити своє панування і помститися за приниження, яке збройне повстання групи ПВК "Вагнера" 24 червня завдало путіну та російському Міноборони", - йдеться у публікації.

Також до ISW додають, що кремль, схоже, створює умови, щоб зняти відкриту відповідальність за вбивство Прігожина з путіна та російських військових.

Так, Росавіація створила спеціальну комісію для розслідування технічного стану літака, що розбився, метеорологічних умов на маршруті польоту, а також роботи диспетчерських служб і наземного радіообладнання.

Крім того, Слідчий комітет рф порушив кримінальну справу за звинуваченням у порушенні правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.

Пов'язаний з кремлем "воєнкор" зазначив, що Слідком може обрати "помилковий" запуск систем ППО як основну версію події, враховуючи заявлені про удари українських безпілотників по москві.

осійське інсайдерське джерело заявило, що аварія літака, швидше за все, буде оформлена як терористичний акт, що стався на борту, і депутат Держдуми рф Євген Попов уже повторив цю версію в російських ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що літак Embraer-135 ватажка ПВК "Вагнер" Євгєнія Прігожина, який впав у Тверській області, збила російська система протиповітряної оборони.