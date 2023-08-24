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ПОЛІТИКА

Літак Прігожина збила російська ППО – Financial Times

24 серпня 2023, 08:11
Літак Прігожина збила російська ППО – Financial Times
Джерело: dsnews
На місці падіння літака знайшли телефон Прігожина, а його тіло ще мають ідентифікувати.

Літак Embraer-135 ватажка ПВК "Вагнер" Євгєнія Прігожина, який впав у Тверській області, збила російська система протиповітряної оборони.

Про це видання Financial Times.

Британське видання цитує слова західного чиновника, який розповів, що у нього є інформація про збиття літака російською зенітно-ракетною системою.

"путін не бере полонених", - додав співрозмовник.

Версію про збиття літака ППО озвучували раніше і деякі російські так звані "воєнкоми". Видання "Верстка" вказує, що літак розбився поблизу села Куженкіно Тверської області, недалеко від міста Бологоє і озера Валдай, де розташована резиденція президента рф владіміра путіна. Приблизно за 50 кілометрів від місця падіння джета розміщені системи ППО 42-го зенітного ракетного полку. Також поруч розташована військова авіабаза "Хотилово". Ця територія входить до складу Західного військового округу, де з минулої осені змінилося четверо головнокомандувачів.

Вчора в Тверській області росії розбився літак Embraer Legacy 600 з 10 людьми на борту. Росавіація опублікувала імена всіх пасажирів - там значився Прігожин, командир ПВК "Вагнера" Дмитро Уткі, заступник Прігожина Валерій Чекалов та ще кілька найманців.

Досі офіційно смерть Прігожина не підтвердили, однак рятувальники повідомили російському виданню Інтерфакс, що знайшли рештки всіх 10 пасажирів літака.

Водночас Слідчий комітет російської федерації розглядає різні версії падіння бізнес-джета Embraer Legacy, включно з помилкою пілота, технічними несправностями літака та «зовнішнім впливом». російські Telegram-канали пишуть, що спецслужби перевіряють, зокрема версію про теракт. Інші пропагандистські ресурси стверджують, що на місці падіння розпізнали тіла Прігожина та Уткіна. Найближчим часом очікується генетична експертиза.

Однак російська політологиня Єкатєріна Шульман заявила, що Прігожин міг інсценувати свою смерть, аби сховатися назавжди, взявши один із численних запасних паспортів.

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