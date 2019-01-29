Голова Херсонської ОДА відповів на звинувачення батька Гандзюк

Голова Херсонської обласної держадміністрації Андрій Гордєєв відповів на звинувачення батька загиблої активістки Катерини Гандзюк. Гордєєв написав, що відкритий для допомоги і згоден із твердженням, що подібні злочини не повинні залишатися безкарними.

"Я розумію емоції батька Катерини Гандзюк. Він втратив найдорожче - єдину дочку, яку плекав усім серцем. Таку втрату не може залікувати час! Він б'ється, як кожен би на його місці, щоб знайти справедливість! Однак, шукаючи справедливості, важливо не торкатися невинних людей, змішуючи всіх разом. Як би це не було важко, треба намагатися не піддаватися на провокації нечистих людей", - написав Гордєєв на своїй сторінці у Facebook.

Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посаду, а також горе батьків, "використовують у політичних маніпуляціях негідники, які стоять у "тіні".

"Хочу їх розчарувати. Справу буде доведено до кінця. Все, що в наших силах, ми направимо для пошуку винуватих осіб. Я відкритий для допомоги і повністю згоден із тим, що такі страшні речі не можуть відбуватися на Херсонщині і залишатися безкарними", - написав Гордєєв.

Нагадаємо, напередодні Віктор Гандзюк звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також голови Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його доньки кримінальним авторитетом Москалою.