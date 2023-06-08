Зеленський приїхав на Херсонщину
Про це Зеленський написав в Telegram-каналі.
"Робоча поїздка на Херсонщину. Координаційна нарада щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС", йдеться в дописі.
За словами Зеленського, потрібно обговорити багато важливих питань: оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій.
"Також перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи", підсумував український президент і додав, що важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим внаслідок катастрофи.
Крім того, потрібно розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.