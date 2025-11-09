Анджеліна Джолі розповіла про візит на південь України

Акторка назвала візит до Херсона та Миколаєва важким, але надихаючим.

Американська акторка Анджеліна Джолі, яка цього тижня відвідала Україну, написала, що візит до Миколаєва та Херсона був важким, але надихаючим.

На своїй сторінці в Instagram Джолі зазначила, що приїхала до України аби зустрітись із сім'ями, які живуть на лінії фронту. При цьому відчувала загрози для життя майже постійно, хоча українці живуть в цих умовах.

"У небі чути тихе гудіння. Місцеві жителі називають це "людським сафарі", оскільки безпілотники використовуються для постійного відстеження, полювання і тероризування людей. Був момент, коли нам довелося зупинитися і почекати, поки безпілотник пролетів над нами. Я була в захисному спорядженні, і для мене це було лише кілька днів. А сім'ї тут живуть з цим щодня", - описала вона свою поїздку.

Вона додала, що попри ці постійні загрози жителі українського півдня вирішили продовжувати життя та перенесли свої школи, клініки та дитячі садки в укріплені підвали.

"Це було важко, але надихаюче. Багато людей розповідали мені про психологічне навантаження, яке несе життя під постійною загрозою, і про глибокий страх бути забутими світом", - зазначила Джолі.

Акторка наголосила, що їй важко зрозуміти, «як у світі з таким потужним дипломатичним потенціалом цивільне населення в Україні, Судані, Газі, Ємені, ДРК та багатьох інших місцях щодня страждає — нібито влада нічого не може зробити, щоб покласти край цим конфліктам і захистити всіх цивільних громадян на рівних правах».

При цьому Джолі зауважила, що їй дають надію мужність і майстерність місцевих організацій та волонтерів, а також тих, хто їх підтримує.

"Якщо вони можуть знайти в собі сили, то уряди теж повинні бути здатні на таке", - наголосила акторка, яка двадцять років була послом доброї волі ООН.

Анджеліна Джолі відвідала Херсоні 5 листопада. Це не перший її візит в Україну від початку повномасштабної війни – навесні 2022-го вона відвідувала Львів.

Нагадаємо, що американська актриса Анджеліна Джолі під час останнього візиту в Україну не попереджала про нього українську владу.