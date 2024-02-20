російському пілоту Кузьмінову пропонували залишитись в Україні – Данілов

В РНБО закликали дочекатися офіційних висновків іспанських правоохоронних органів стосовно ситуації.

Україна пропонувала залишитися в країні російському пілоту Максиму Кузмінову, який минулого року перегнав до України Мі-8 у рамках операції "Синиця", а 19 лютого був знайдений мертвим в Іспанії.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю Українській правді.

"Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні. Він точно б тут був би захищений. І я не думаю, що вони так тут могли б бешкетувати, як це відбулося в Іспанії", - сказав Данілов.

Посадовець наголосив, що люди, які мають відношення "до тих чи інших подій" мають бути дуже обрежними, аби зберегти своє життя.

Він закликав дочекатися офіційних висновків іспанських правоохоронних органів стосовно ситуації.

Нагадаємо, 19 лютого російські та іспанські ЗМІ повідомили, що знайшли вбитим російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції ГУР Міноборони перегнав гелікоптер Мі-8. Це підтвердили у ГУР.