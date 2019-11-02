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ГПУ оголосила Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк

Генпрокуратура повідомила про підозру голову Херсонської облради
Генеральна прокуратура повідомила про підозру голову Херсонської облради Владислава Мангера в організації вбивства Катерини Гандзюк.
ГПУ оголосила Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк Владислав Мангер. Фото: facebook/gandziukgate

"Громадянину Мангеру В. М. оголошено підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк", - повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Генпрокурор також опублікував фотокопію першої сторінки тексту підозри.


Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Ранше, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер повідомив, що в разі, якщо депутати обласної ради підтримають таке рішення, він готовий піти з посади через справу загиблої активісти Катерини Гандзюк.

28 січня на засіданні тимчасової слідчої комісії Ради батько Гандзюк заявив, що організатор убивства його доньки пов'язаний із Мангером, головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим і заступником Гордєєва Євгеном Рищуком.

Нагадаємо, 9 лютого перед мітингом Юлії Тимошенко на Контрактовій площі поліція затримала близько 10 активістів. Організатори акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що затримані збиралися розгорнути на мітингу лідера "Батьківщини" плакати, присвячені Гандзюк. Поліція заявляє, що в активістів вилучила пістолет і холодну зброю. Їх помістили в Подільський відділок.

Пізніше у будівлі поліції сталася сутичка між присутніми під відділком активістами і силовиками, в ході якої співробітники поліції, застосувавши силу, затримали ще 40 осіб.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час акції під Подільським райвідділом. За фактом порушення відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України.

А поліція порушила проти затриманих справу за "спробу захоплення райвідділу".

Довідка:

31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".

 

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11 02 2019 10:57
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