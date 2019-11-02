ГПУ оголосила Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк

Генеральна прокуратура повідомила про підозру голову Херсонської облради Владислава Мангера в організації вбивства Катерини Гандзюк.

"Громадянину Мангеру В. М. оголошено підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк", - повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Генпрокурор також опублікував фотокопію першої сторінки тексту підозри.



Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Ранше, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер повідомив, що в разі, якщо депутати обласної ради підтримають таке рішення, він готовий піти з посади через справу загиблої активісти Катерини Гандзюк.

28 січня на засіданні тимчасової слідчої комісії Ради батько Гандзюк заявив, що організатор убивства його доньки пов'язаний із Мангером, головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим і заступником Гордєєва Євгеном Рищуком.

Нагадаємо, 9 лютого перед мітингом Юлії Тимошенко на Контрактовій площі поліція затримала близько 10 активістів. Організатори акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що затримані збиралися розгорнути на мітингу лідера "Батьківщини" плакати, присвячені Гандзюк. Поліція заявляє, що в активістів вилучила пістолет і холодну зброю. Їх помістили в Подільський відділок.